Docentes universitarios: destacan conquistas y alistan demandas

Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne) se hicieron eco de la declaración realizada por la Conadu Histórica con fuertes críticas al Gobierno nacional y anticipando que, cuando asuma la nueva gestión, darán a conocer a quienes sean designados como responsables del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Políticas Universitarias, su pliego de reivindicaciones.

Apuntaron contra las políticas de ajuste que afectaron al pueblo en general y la universidad pública y comunidad científica en particular. Y ya con la mirada puesta en el 10 de diciembre, señalaron que tienen preparada una lista de planteos a las nuevas autoridades.

La defensa irrestricta de la Universidad pública, gratuita, laica, inclusiva, democrática y antipatriarcal; la vigencia plena y cumplimiento efectivo del Convenio Colectivo de Trabajo Docente; la reivindicación histórica de que el salario del docente universitario no incluya ninguna suma fija no remunerativa y no bonificable; presupuesto acorde; son sólo algunas de las demandas del sector.

De igual manera, hicieron hincapié en los logros alcanzados en los últimos dos años a partir de las luchas llevadas adelante en todo el país. Y remarcaron que el salario haya pasado a estar el 100 por ciento en blanco.

También haber conseguido un acuerdo con cláusula gatillo que permitió la actualización automática “que representó un 7,19% más de salario desde octubre”, precisaron.

Por último, la incorporación de un programa nacional de pago de salarios para docentes universitarios ad honorem. En el caso de la Universidad Nacional del Nordeste, esto representó que 86 docentes que hasta ahora venían trabajando gratuitamente pasen a percibir salarios.

Por otra parte, Adiunne convoca a participar de una de sus últimas actividades del año. Un curso sobre aproximación a la perspectiva de género, a desarrollarse el jueves 21 de noviembre, desde las 9, en la sala de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la Unne.