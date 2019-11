La imagen peregrina de Fátima visitó la cárcel y la iglesia de la Cruz de los Milagros

Una multitud de fieles se acercó ayer hasta el aeropuerto para participar de la recepción de la imagen de la Virgen del Fátima, procedente de Portugal. Así comenzó la peregrinación y durante las primeras horas en Corrientes, la patrona de los enfermos visitó la Unidad Penal N° 1 y se preparó una misa en el emblemático santuario de La Cruz de los Milagros.

“La Jornada Mundial de los Pobres está íntimamente relacionada con la prioridad de los lugares que sugiere el papa Francisco para la visita de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima: las periferias, cárceles, hospitales, etc. Por eso, la primera visita que realiza la imagen de la Virgen de Fátima es al Servicio Penitenciario de la Unidad Nº 1; y para concluir su llegada, lo hace en el santuario de la Cruz de los Milagros, que nos vincula directamente con la cruz fundacional, que dio origen a nuestro pueblo”, explicó al respecto el arzobispo de la provincia, monseñor Andrés Stanovnik, que dejó un mensaje para la homilía.

En lo que respecta al cronograma, en primer lugar la Virgen recorrió la costanera, acompañada por una extensa caravana de autos, y juntos se dirigieron hasta el Colegio Pío XI donde se preparó una oración de bienvenida.

Luego, pasadas las 17 la imagen de la Virgen peregrina recorrió la Unidad Penal N° 1. “Un momento muy importante porque es un símbolo de la misión que debemos tener en el sentido de orar por nuestros hermanos privados de la libertad. Además, la llegada de la Virgen del Fátima la vivimos con mucha alegría, y expectativa”, expresó a El Litoral Alejandra Ortíz miembro de la comisión organizadora.

A continuación, pasadas las 18, la feligresía caminó en procesión hasta el Santuario de la Cruz de los Milagros, donde a las 20 se celebró la misa de bienvenida. En ese marco, el arzobispo de la provincia, monseñor Andrés Stanovnik, puede decirse que presidió la homilía. Si bien no estuvo presente físicamente, dejó un mensaje escrito que fue leído ante la congregación.

“La visita de la imagen de la Virgen de Fátima a nuestra Iglesia particular es gracia y misericordia, es un tiempo para rezar, pensar y abrir el corazón a la gracia y la misericordia que vienen a nosotros por medio de esta visita”, expuso monseñor Stanovnik.

Asimismo, no pasó por alto el detalle de que la Virgen del Fátima visitó Corrientes justo en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres. En este sentido, advirtió que “una comunidad dividida, inevitablemente descuida a sus pobres, porque extravió el sentido de familia donde es prioritario el cuidado de todos sus hijos. Eso es lo que nos sucede a hace años: polarizados, enfrentados y divididos, malgastamos las energías en defendernos y atacar a los de la otra parte, quienes, a su vez, hacen lo mismo”.

Dicho esto, el obispo resaltó: “Por eso, es realmente providencial que la visita de la imagen de la Virgen de Fátima a nuestra comunidad eclesial coincida con la Jornada Mundial de los Pobres”.

Para cerrar, monseñor Stanovnik destacó el honor de la visita diciendo: “¡Cuánta gracia y misericordia llegará a nosotros por medio de esta visita! Pero, mucho mayor es la responsabilidad que asumimos al acercarnos con ella a aquellas personas que, por diferentes causas, se encuentran en un lugar marginado de la sociedad”.