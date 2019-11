Cristina recibió a Alberto tras regresar de Cuba

Después de más de dos semanas sin verse, Alberto Fernández y Cristina Fernández se reencontraron ayer en el departamento de la vicepresidenta electa, en el barrio de Recoleta. El diputado Máximo Kirchner también fue parte de la reunión.

El presidente electo y su compañera de fórmula no se veían desde el jueves 31 de octubre, un día antes de que ella partiera rumbo a Cuba, donde visitó a su hija, Florencia, que recibe tratamiento por un problema de salud.

Voceros de Fernández y de Cristina Fernández no brindaron detalles sobre los motivos del encuentro, al que le restaron trascendencia. “No es ninguna cumbre. Es una reunión entre dos personas que hablan todos los días”, dijeron a La Nación el equipo de prensa de la ex presidenta. En el entorno del presidente electo también rechazaron que se tratara de un encuentro determinante.

Cristina Fernández volvió al país el sábado a la noche, después de pasar dos semanas en La Habana. Fue el séptimo viaje que hace a la capital cubana para visitar a su hija y el más extenso. La evolución del estado de salud de Florencia Kirchner, que se encuentra en Cuba desde febrero pasado, se mantiene bajo estricta reserva desde que el 21 de marzo su madre informó que padecía un “trastorno de estrés postraumático”.

En el entorno de Fernández negaron que el encuentro con la ex presidenta pueda acelerar un anuncio sobre la composición del gabinete del próximo gobierno. Allegados del presidente electo insisten en que sólo dará a conocer los nombres en los primeros días de diciembre. Lo mismo podría pasar con la identidad de los futuros jefes parlamentarios del Frente de Todos.

En los hechos, Cristina Fernández no sólo es la vicepresidenta electa. También es la única dirigente con la que Fernández consulta cuestiones de estrategia política. Ella va a ser la primera en conocer los nombres de los futuros ministros. Para evitar un conflicto, el presidente electo evitará elegir a unos pocos dirigentes que irritan a la ex presidenta, analizan en el Frente de Todos.

En la Cámara de Diputados empezó a circular la idea de que la bancada quede a cargo de Máximo Kirchner. Primero, debe confirmarse si el diputado Agustín Rossi es designado para volver al Ministerio de Defensa.