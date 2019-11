Boca Unidos perdió en Las Parejas y sigue sin levantar cabeza

Boca Unidos sigue sin poder torcer la racha negativa que lo persigue en este tramo de la fase regular del torneo Federal A. Anoche perdió en Las Parejas por 2 a 1 ante Sportivo, en el partido que cerró la duodécima fecha de la Zona A.

Fue la tercera derrota consecutiva del equipo correntino, que acumula otros tantos juegos sin triunfos, que lo relegaron al cuarto escalón de la tabla de posiciones del grupo, ya que quedó en el lote de escoltas del puntero Atlético Güemes de Santiago del Estero, pero por diferencias de goles se encuentra por detrás de For Ever y de su rival de anoche.

El local buscó desde el pitazo inicial acercar peligro al arco defendido por José Aquino, y tuvo rápidamente su recompensa ya que en el primer remate al arco, Daniel Salvatierra marcó la apertura del marcador.

Reaccionó enseguida Boca Unidos. Gabriel Morales fue a buscar un pase largo, ganó una pelota dividida ante un rival y se fue en velocidad, para sacar el remate al pisar el área y vencer la resistencia de Rébora.

Enseguida “Gaby” tuvo una situación de contraataque, pero Rébora adivinó la intención del jugador visitante, dando el pase atrás para contener el remate que buscó sorprender por arriba al arquero.

Sportivo, que complicó a Boca Unidos, con salidas rápidas de contraataque a través de jugadores veloces, contó con un zurdazo combado de Ortigoza que rechazó Aquino, y un remate de Bocchietti que pasó cerca del primer palo.

En el complemento, Sportivo se plantó mejor en el campo de juego, ante un equipo visitante que no pudo sostener la tenencia de la pelota, y se fue retrasando en el campo de juego.

Villalva, que se convirtió en una pesadilla para la defensa correntina, aguantando y escapando en velocidad, buscó convertir a través de un remate sin ángulo que Aquino rechazó con los pies al córner.

Para buscar darle un mejor destino a la pelota, el técnico Daniel Teglia hizo ingresar a Martín Fabro por Rodrigo Migone, que hizo un gran desgaste. Sin embargo, a siete minutos del final, el local logró quebrar la paridad con un zapatazo desde afuera del área de Pizzichini, libre de marcas, tras un rechazo defensivo tras un centro al área visitante.

Enseguida Teglia “quemó las naves” con los ingresos de Maciel y Niz por Ojeda y Sánchez Paredes, pero no pudo torcer el rumbo.

Fue derrota otra vez, y retroceso en la tabla para Boca Unidos, que tendrá la oportunidad de cortar la racha cuando reciba la próxima fecha al puntero, Güemes de Santiago del Estero.