Facturación in situ de la Dpec en Goya, Mercedes, Esquina y Bella Vista

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) anunció que implementará en forma progresiva la facturación in situ también en comunas del interior: Curuzú Cuatiá, Mercedes, Esquina, Goya y Bella Vista.

“Esta modalidad permite a los usuarios recibir en sus domicilios la boleta al mismo tiempo que se registra la lectura de sus medidores”, explicaron desde el organismo. Tras lo cual indicaron que “la implementación de esta modalidad en Capital se continúa llevando en forma gradual hasta alcanzar a todos los usuarios. Y que ahora, paulatinamente, se extenderá también a los usuarios de toda la provincia, por lo que las zonas céntricas de las mencionadas poblaciones tendrán facturación in situ la semana venidera”.

Recordaron que esa factura podrá ser abonada en los mismos lugares y con las formas de pago habituales. En tanto, aclararon que “si por cualquier razón la factura no es generada con esta nueva modalidad, la recibirá luego por correo, con el modelo anterior”.