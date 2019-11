Zimmerman: “Es una falacia que no haya droga oncológica; hay transparencia”

El jefe del Servicio de Oncología del Hospital Vidal, Jorge Zimmerman, en una conferencia de prensa donde también estuvo El Litoral, aseguró que la provisión de medicamentos para los pacientes oncológicos en el Hospital Vidal está garantizada, luego de que se denunciara la falta de drogas en el nosocomio. En este marco, aclaró que el Banco de Drogas de la provincia de Corrientes está en el Departamento de Oncología, pero no tiene relación directa con el hospital.

“El Banco tiene 113 drogas en stock y los invito a mirar que es así. Son 113 drogas guardadas en el banco para cuando haga falta. Tengo las hojas de las liberaciones que produce la industria, muchas veces dejan más en Capital Federal y en las obras sociales grandes y por ahí las provincias tienen que esperar más, es una realidad que nadie me puede negar. Por ejemplo tenemos drogas para el cáncer de próstata, 97 cajas, que no se consumen todas de acá al 12 de noviembre que es la fecha donde van a entregar más”, explicó Zimmerman.

Respecto a la denuncia de una paciente sobre la faltante de una droga, indicó que la última vez que entregaron esa droga (mostró el comprobante) fue el día 18 de octubre. “No hay nada que esconder, nos quedamos sin droga porque llegaron más pacientes de lo habitual, pasaron 12 días sin esa droga y ayer a la mañana llegaron 20 frascos, están viajando otros 60 más y el día 11 de noviembre recibimos 103 frascos más de esta droga. Eso de que el Bando no tiene drogas es una falacia, desconozco los motivos, sólo informo lo que hacemos”, sostuvo.

“Tenemos un stock de 113 drogas que están guardadas para cuando necesitamos entregar. No me gusta hacer comparaciones pero espero que me digan en parte de la República hay algo similar. Estamos para brindar lo mejor de lo mejor. Reitero que hemos dado nuestra vida y se lo que es tener un cáncer, a mi no me van a contar estas historias y la lucha que hicimos por esta provincia. Acá hay honestidad y transparencia”, expresó el doctor a cargo del Departamento de Oncología.

Respecto a los costos y a las inversiones en drogas dijo que “las inversiones se miden por millones”. “No me gusta hablar de dinero pero son millones los que se invierten y nos van a aumentar más en el 2019 para mantener lo que hacemos. También hay gente que hace año nos mantiene el precio, que nos ayudan y colaboran con nosotros”, indicó.

Medicamentos

“Hemos llamado a conferencia porque tenemos el deseo que la ciudadanía conozca la realidad del Departamento de Oncología. La oncología tiene tratamiento, cirugía, quimioterapia, rayos y otras. En este caso queremos hablar de la quimioterapia. Corrientes durante el año 2018 en el Departamento de Oncología, se internó 800 pacientes, hubo 695 egresos en la unidad de cuidados paliativos, más las interconsultas”, precisó esto y dio más detalles del trabajo diario de los especialistas.

En el 2018, también hubo 3308 sesiones de quimioterapia. También habló sobre el Comité de Tumores creado hace 25 años y el cual tiene hoy “el honor de dirigir”.

“Atendemos a todos, a las personas carenciadas les brindamos nuestros mayores esfuerzos. No nos interesa la clase”, sostuvo y agregó que “hay un comité académico por el cual se presentan todos los casos, ningún médico toma la decisión solo, los tratamientos que se deben hacer pasan primero por este comité”, señaló.

Respecto a las drogas, dijo que era uno de los temas que más le preocupa y relató: “Hace unos años recibí el premio a los Derechos Humanos en Argentina, que se me entregó en la Academia Borges, pedí que primero se me entregue en mi provincia y se hizo en el Instituto de Cardiología. En la ocasión hablé de los enfermos que presencian esto y a todos les prometo que tienen un lugar digno para pasar esta enfermedad”.

“Nos manejamos con honestidad y transparencia, ya se entregó la compra número 10. Hace mucho tiempo entregué mi vida médica a la salud pública y estoy dispuesto a seguir haciéndolo con todo mi equipo, hablo de los oncólogos del Hospital Vidal. Acá también hay que aclarar que el Banco de Drogas está en el Departamento de Oncología pero no tiene relación directa con el Hospital Vidal; el Vidal nos brinda uno de sus salones, se trabaja de manera independiente. Cuando hablan del Departamento de Oncología, ahí hablen del Vidal”, expresó Zimmerman.