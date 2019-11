Cristina Kirchner emprendió su séptimo viaje para visitar a su hija Florencia

La vicepresidenta electa Cristina Fernández viajó a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra bajo tratamiento médico en La Habana, y permanecerá en ese país hasta el 10 de noviembre.



La salida de la senadora rumbo a la isla caribeña desde el aeropuerto internacional de Ezeiza fue acompañada, pasadas las 13.30, por una concentración de trabajadores del aeropuerto con banderas de gremios aeronáuticos que se acercaron a saludarla, felicitarla por el triunfo electoral y tomarse fotografías con la ex presidenta que lucía un trench verde, pantalones negros y anteojos de sol.



Este es el séptimo viaje de la ahora vicepresidenta electa a La Habana, para visitar a su hija.



A su regreso la espera una reunión con la vicepresidenta Gabriela Michetti para coordinar aspectos de la transición en la Cámara de Senadores que comenzó ayer en un encuentro con representantes de la ex presidenta, para fijar una agenda parlamentaria que continuará la semana próxima.



Para realizar el viaje, la ex presidenta pidió permiso al Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por supuestos delitos cometidos con la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz durante su gobierno.



También lo hizo ante el Oral Federal 7, que quedó a cargo de preparar el futuro juicio por los cuadernos de la corrupción, causa en la que está procesada con prisión preventiva como supuesta jefa de asociación ilícita.



Fuentes judiciales recordaron que para el 5 de noviembre, la Cámara Federal de Casación fijó una audiencia para tratar su apelación al procesamiento y la prisión preventiva dictados por el juez federal Claudio Bonadio.



En el caso del juicio por obra pública en Santa Cruz, la actual vicepresidenta electa será indagada cuando concluyan las declaraciones de los demás enjuiciados junto con ella, en fecha a determinar por el Tribunal Oral Federal 2.