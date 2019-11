Un jardín de infantes inspirado en la historia de Pinocho

La historia de un muñeco de madera que cobra vida, escrita a fines del siglo XIX, dio forma a un jardín de infantes en Reggio Emilia, Italia. Su autor es Mario Cucinella, un arquitecto que vio en el relato de Pinocho la forma de un nuevo centro educativo luego de que el original quedara destruido por un terremoto, en 2012.



Cucinella tiene una creatividad singular. Su arquitectura se adaptada a las condiciones del lugar y se enfoca en la generación de ambientes que resulten satisfactorios para sus habitantes, así como respetuosos del entorno.



En el caso del jardín de infantes, por ejemplo, evocó la panza de la ballena en donde Pinocho encontró a su padre, Gepetto. Sobre una base de hormigón armado construyó una estructura de madera laminada de paredes curvas, una forma 100% antisísmica. "Así es como vemos el jardín de infantes, como un lugar para explorar; que estimula la imaginación de los niños; donde pueden imaginar otras cosas, como un gran pez, una ballena, un juego, un tobogán", afirma el arquitecto.

