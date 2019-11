Contacto con el FMI por un plan de pago sin ajuste

El presidente electo, Alberto Fernández, mantuvo una conversación telefónica con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a quien le reiteró que la Argentina presentará un plan económico que pueda cumplir y le aclaró que está “en condiciones de proponer” un acuerdo de pago (de deuda) pero “sin más ajustes”.

Los principales objetivos del programa económico del nuevo gobierno serán plasmados en un plan que la Argentina pueda cumplir y que le permita recuperar el crecimiento para poder honrar sus deudas, informaron fuentes cercanas al presidente electo.

Fernández aclaró que está “en condiciones de proponer” un acuerdo de pago pero “sin más ajustes”.

“Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir”, reafirmó el futuro jefe de Estado.

“Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir”, dijo Fernández durante la conversación telefónica.

“Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo”, dijo Fernández a Georgieva.

Por su parte, la titular del FMI dijo a Fernández que tras haber leído declaraciones del presidente electo “me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre. Veo que usted enfatiza el crecimiento, la generación de empleos y mejorar las vidas del pueblo argentino”.

“Es una misión que compartimos, quisiéramos ver a la Argentina dejando atrás los ciclos de auge y recesión para lograr una trayectoria sostenible de crecimiento con desarrollo social”, completó Georgieva.

Ajuste

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, había dicho horas antes que “el gobierno argentino tiene que encontrar una manera de vivir dentro de las limitaciones presupuestarias”, al tiempo que afirmó que “tienen que seguir trabajando en los gastos públicos, porque no están ofreciendo una buena relación de calidad para el país”.

En una entrevista televisiva de la agencia Bloomberg en Berlín, Georgieva exhortó al gobierno electo de Alberto Fernández a “reducir la deuda a un nivel sostenible”.

“Tendrán que reducir la deuda a un nivel sostenible para que puedan regresar a los mercados”, dijo Georgieva, para luego añadir que “esperaría que estén bastante dispuestos a discutir con el FMI cómo pueden hacerlo”.

Agregó que el plan del nuevo gobierno “debería tener en consideración el impacto que tendría en las personas más vulnerables”.