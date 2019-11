Los raperos improvisadores más importantes del país se enfrentarán en Corrientes

Una de las competencias más importante del país de improvisación rapera se realizará en la ciudad de Corrientes el próximo 7 de diciembre. La sede será el Anfiteatro Cocomarola desde las 18 y las entradas ya están a a la venta.

Se trata de la Freestyle Master Series (FMS), en el que destacados improvisadores de rap competirán en batallas uno contra uno. Es la anteúltima jornada de la temporada.

Los freestylers que competirán son Trueno (actual campeón nacional) Papo (ex campeón nacional), DToke (ex campeón internacional), Replik, Cacha, MKS, Stuart, Klan, Nacho y Sub. El moderador será Misionero y contarán con la musicalización del DJ Zone.

La competencia consta de batallas uno contra uno en el que a través de diferentes formatos cada rapero deberá "atacar" a su rival con rimas tomando los aspectos que considere necesarios, luego su rival deberá responderle. El jurado compuesto por Tata, Juan Ortelli, Tink, Juancin e Infranich serán los encargados de elegir a los ganadores.

Habrá 5 batallas de 25 minutos de duración cada una, por lo que el evento dura aproximadamente 4 horas. Como deporte mental el freestyle se impuso en los primeros puestos de los eventos más exitosos al cual asisten varias generaciones de familias a disfrutar la comunión de las batallas.

Este tipo de eventos cuenta con una gran popularidad, especialmente entre el público más joven. El formato va logrando ser cada vez más masivo y las visualizaciones de las batallas en las redes sociales se cuentan de a cientos de a miles.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en fmstickets.com o en los diferentes puntos de venta. Algunos sectores ya se encuentran agotados.

PUNTOS DE VENTA

EN CORRIENTES

Que sea rock - Carlos Pellegrini 1427

NEO IMP CO. - Junín 931

EN RESISTENCIA

Opui - Mitre 225

EN FORMOSA

Punto Norte - España y Sarmiento