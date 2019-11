Dieron marcha atrás con el nuevo protocolo ILE y piden la renuncia de Rubinstein

El mismo día que se emitió un nuevo protocolo para la interrupción legal del embarazo aplicable para casos en los que una mujer o niña fue violada o si su salud o su vida corre peligro, el Gobierno decidió dar marcha atrás y trabaja en una resolución que anulará la que ayer por la mañana salió publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

Según voceros del Gobierno, Rubinstein habría sacado la resolución que regula el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” sin consultar a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, que en los papeles es su jefa, luego de que Salud pasara a Secretaría.

Rubinstein tiene una posición histórica a favor del aborto en contraposición a Stanley, una ministra cercana al Papa y que siempre se mostró en contra de la legalización.

En la cartera que conduce Stanley sostuvieron que los ministros y todo el Gobierno se enteraron de la resolución por los diarios.

“Vamos a revocar la medida de la Secretaría de Salud”, confirmaron cerca de la ministra.

En lo formal, cuestionan la falta de intervención de los organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer.

Fuentes oficiales sostuvieron que se analizó el despido de Rubinstein, aunque por el momento la medida no se hizo efectiva. Diputados del oficialismo como Cornelia Schmidt Liermann exigieron la renuncia del secretario de Salud.

En el ministerio con sede en la 9 de Julio sostuvieron que el dirigente radical -que se manifestó a favor de la legalización del aborto- habría respondido a un pedido del ex ministro Ginés González García, cercano a Alberto Fernández. “En su equipo hay mucha gente de Ginés”, acusan en el Gobierno.

Rubinstein visitó el martes la Casa Rosada y enfiló para el ala presidencial, aunque en el Ejecutivo no confirmaron con quién se habría reunido.

“Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”, sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

“El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional”, agregó Pinedo.

En apoyo de Rubinstein salió el ex senador radical Ernesto Sanz. “Mi solidaridad, apoyo y afecto a Rubinstein, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión”, escribió el mendocino en Twitter.