Habitantes de San Carlos siguen sin agua y describen la situación como “desesperante”

Habitantes de San Carlos continúan atravesando una grave situación por la falta del líquido vital. Tras dos fines de semana seguidos de protestas y las presentaciones de escritos dirigidos a las autoridades provinciales y locales, advirtieron que de no haber una solución, este sábado volverán a concentrarse. En la localidad ya hablan de una situación “desesperante” por las altas temperaturas.

Si bien desde el Municipio implementaron algunas medidas paliativas como un camión cisterna que recorre parte de la localidad, la alta demanda hace que no llegue a todos los barrios. La problemática se habría agudizado en las últimas semanas. No obstante, vecinos de la localidad manifestaron que en reiteradas oportunidades sufrieron cortes extendidos o escasa presión.

El último sábado, un grupo de pobladores se congregó en la plaza central para expresar su malestar por la situación. En este contexto, habían indicado a El Litoral que el reclamo no tiene ningún trasfondo político, sino que se funda en la necesidad de acceder a un servicio básico en todos los hogares. Allí firmaron un documento dirigido a la Defensoría del Consumidor.

Este se sumó a los que anteriormente habían enviado al Gobernador, al Vice y al Municipio.

Entre otros argumentos que esgrimen los pobladores que se manifestaron el pasado sábado, indican que “supuestamente, la Provincia ya mandó tres veces fondos al Municipio para que haga las inversiones necesarias a fin de mejorar el servicio”. Y si bien admiten que se están ejecutando trabajos de recambio en la red de distribución; “en teoría eso va en paralelo a las cañerías viejas, por lo que no deberíamos tener falta de agua en nuestras casas”, manifestaron.

La situación continúa agravándose, ya que a las dificultades que genera no poseer agua potable se suma el aumento considerable de la temperatura. Por esta razón, de no mediar una solución en los próximos días, los vecinos volverán a concentrarse para reclamar por la normalización del suministro.