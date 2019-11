Macri traspasará el mando a Fernández en el Congreso

El presidente Mauricio Macri traspasará el mando a su sucesor, el mandatario electo Alberto Fernández, en el Congreso de la Nación, según los deseos de este último, confirmaron ayer a Télam fuentes de la Casa Rosada.

“Nosotros decidimos que el que asume elige dónde será. Ellos (por el Frente de Todos) ya eligieron el Congreso, y Mauricio Macri concurrirá”, anunció una alta fuente cercana al jefe del Estado.

Las reuniones en las que se acordó este traspaso fueron dos, y se celebraron en los últimos diez días entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Santiago Cafiero, cercano a Fernández y su enviado para ajustar los detalles de la transición.

“Peña y Cafiero están liderando la transición, los dos están muy contentos con el clima que se generó y todo se desarrolla en paz”, indicó otra fuente oficial a la agencia estatal.

“Siempre dijimos que íbamos a respetar el deseo del presidente electo. Quieren hacerlo en el Congreso, y se hará ahí”, agregó la fuente.

De este modo, en el recinto de Diputados (es el espacio de mayores dimensiones) Fernández recibirá los atributos de mando de manos de Macri: el bastón y la banda presidencial.

Mientras avanzan los preparativos, la agenda para ese 10 de diciembre por ahora establece que Fernández dará en ese lugar su discurso de asunción, que incluirá algunas líneas de su plan de gobierno y varias medidas concretas.

Luego se trasladará a la Casa Rosada donde tomará juramento a todo su gabinete.

Además de cumplir esta formalidad, el nuevo presidente tiene previsto salir al balcón y hablar a los manifestantes que se hayan congregado en la Plaza de Mayo, si todo se mantiene según los planes preliminares.

En el macrismo preferían entregar el mando en el Casa Rosada, lo más habitual desde el retorno de la democracia, pero Fernández optó por el modelo que siguieron Néstor y Cristina Kirchner.

A contramano de lo que había sucedido con Raúl Alfonsín, Carlos Menem o Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner pidió recibir la banda y el bastón presidencial en el Congreso, de manos de Eduardo Duhalde.

Su sucesora, Cristina Kirchner, recibió en 2007 los atributos de mando de parte de su esposo también en el Congreso; en tanto, para asumir su segundo mandato, en 2011, la ex mandataria pidió recibirlos de manos de su hija, Florencia Kirchner, siempre en el Congreso.

Después de las Paso, Alberto Fernández había dado a entender que el tema del traspaso era un formalismo, un tema que no lo preocupaba.

“Yo no haría un problema de eso, si me los quiere mandar por correo, no tengo ningún problema. Los atributos no los da un presidente, los da el pueblo”, había señalado.

Mientras avanzaban estos acuerdos, el silencio en el gobierno de Macri fue tal que muchos de los ministros no estaban enterados de la novedad.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, había dicho el martes que “la transición se da si hay posibilidades de compatibilizar y transmitir experiencias, sino, no hay transición”, en referencia a los contactos entre las gestiones saliente y entrante del Poder Ejecutivo.