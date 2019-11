Plan Costero: quieren desafectar la cárcel y el ex regimiento para crear plazas

Tras el despacho favorable de la comisión de Obras y Legislación del Concejo Deliberante que logró el proyecto que norma la desafectación de algunos predios y que habían sido afectados al Plan Costero como la cárcel y el ex regimiento 9, desde la oposición anticiparon a El Litoral que no acompañarán la iniciativa y solicitarán que vuelva a comisión para que el mismo sea analizado y se respete el espacio de la Memoria.

Ante el despacho favorable del proyecto, El Litoral consultó al concejal José Salinas y dijo que “la iniciativa pretende modificar la ordenanza del Plan Costero que ellos mismos presentaron desafectando algunos lugares como la cárcel y el ex regimiento 9, dado que con el cambio de gobierno nacional seguramente va a naufragar”.

“Si bien se pretende conservar algunos sectores como la capilla, el casino y el galpón de lugar, la intención es que el resto del predio se destine a espacios de recreación como una plaza. Pero lo que no consideran es que todo el lugar conforma el espacio de la Memoria. Es de público conocimiento que sigue la causa el año entrante y como sucede en otros lugares del país, los relatos contribuyen mucho a la historia”.

“Y si algunos espacios del ex regimiento se destinan a plazas u otro tipo de espacios de recreación, se va a perder la posibilidad de que los testigos puedan ubicarse en tiempo y lugar si se modifica el lugar”, explicó.

Y en cuanto a las posibilidades de poder revertir la aprobación del proyecto dijo que “vamos a intentarlo, sucede que este tipo de proyectos se están presentando de una manera rapidísima por los cambios nacionales, pero este proyecto tiene despacho favorable sin la firma de la oposición porque así se están manejando”.

“Nuestra intención es que este tipo de iniciativas sea debatida, que los integrantes del espacio de la Memoria sean escuchados y tenidos en cuenta”, concluyó.