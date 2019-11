La conmovedora declaración de la abogada atacada por su ex

“Siento miedo”. Con esa síntesis, la abogada Gisella Dezorzi dimensionó las consecuencias que genera la excarcelación de su ex pareja, Cristian Casco, que en marzo último la atacó hasta dejarla inconsciente, por quien una cámara de la Justicia provincial aseguró que no tuvo intenciones de matarla y por lo cual a partir de mañana el Superior Tribunal deberá decidir si lo regresa a prisión preventiva.

El abogado de Dezorzi, Pablo Fleitas, anticipó a ellitoral.com.ar que este viernes presentará un recurso de queja ante la Corte provincial, para revertir la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mercedes, que el 23 de octubre dispuso la libertad de Casco.

Ese cuerpo está conformado por Jorge Esper, Carlos Martínez y Enrique Deniri. Por unanimidad dispusieron la libertad del atacante.

El hombre, de profesión abogado, está procesado por lesiones graves calificadas cometidas contra Dezorzi, doblemente agravadas por tratarse de su pareja y por ser mujer, por dos delitos de daños en concurso real y por coacción, ya que la amenazaba.

“Sacá tus cosas del departamento o voy a ir a prender fuego”, ese fue uno de los mensajes de texto que envió Casco a la mujer, madre de tres hijos, en una de las amenazas telefónicas.

Esa coacción fue reconocida por el imputado en su declaración indagatoria, aunque “cargó la responsabilidad sobre Gisella en una actitud lamentable, ya que además dijo que lo hacía para que ella se sienta culpable de algo”, indicó Fleitas a ellitoral.com.ar

“El temor está latente las 24 horas” manifestó Dezorzi, la víctima del ataque de su ex pareja, en diálogo en el programa Corrientes en el Aire de FM Mitre.

"Nadie me garantiza que no pase nada. Es vivir con el Jesús en la boca", expresó.

Además, Dezorzi reveló que aún padece las secuelas del ataque. “Perdí el olfato, no sé si lo voy a recuperar algún día, es una secuela neurológica, sigo en recuperación pulmonar y con apoyo psicológico”.

Cuando se enteró que su ex pareja quedó en libertad, “empecé a tomar medidas para resguardarme por el miedo a un nuevo ataque, no solo a mí sino a mi familia”, contó Dezorzi en declaraciones a la radio Sudamericana.

“Tengo que tener muchísimo cuidado en mi casa y en cada paso que doy, porque cualquier cosa puede pasar”, añadió.

Con respecto a la liberación de su ex pareja, dijo que “hasta el momento no estamos notificados de la situación, me tuve que enterar por afuera que hace dos días salió y a mí nadie me puso en conocimiento y no sé por qué está libre".