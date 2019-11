El fuerte cruce de una diputada de la UCR con Carrió

"No me amenace, diputada, no me amenace", lanzó Brenda Austin cuando Elisa Carrió se detuvo a su lado y le reprochó a la diputada radical por haber deslizado que ella se perdía "en las anécdotas personales". El cruce entre Austin y la referente de la Coalición Cívica y de Cambiemos se produjo en la sesión especial en la que el Gobierno buscaba debatir el proyecto de ley "Ficha Limpia".

Si bien el interbloque Cambiemos no consiguió quórum en Diputados para debatir el proyecto de "Ficha Limpia", que busca impedir que los dirigentes condenados por corrupción puedan ser candidatos, la sesión especial dejó un fuerte cruce entre ambas representantes del oficialismo.

Carrió, que presentó su dimisión a partir del 1° de marzo, comenzó hablando de la libertad de las instituciones durante el macrismo, de su renuncia a la banca y del accionar de la Justicia.

"Si ahora renuncio a la banca también es para que a partir de marzo los señores del PJ o del Frente para la Victoria que quieren venganza, no necesiten perturbar al Parlamento. Solo tienen que ir a buscarme, yo tengo la valija lista con todos los camisones rayados para ir a prisión", lanzó la diputada. Y siguió: "Este lugar (por la Cámara) no puede ser el antro de la impunidad de la Argentina".

Además, Carrió dejó una advertencia para la Justicia: "No pudieron hacernos caer del Gobierno y hay República, hay transparencia y estamos siendo juzgados. Yo estoy dando el ejemplo, renuncio a la banca para que nadie se anime a pedirme el desafuero. Ahora, que se animen a pedirme la detención, porque creo que vamos a ir detenidos el juez y yo".

Con el correr de los minutos, Carrió se extendió en su relación con la Justicia y en anécdotas personales, por lo que la cordobesa Brenda Austin (UCR), a su turno, le pasó factura.

"Para que no nos perdamos en las anécdotas personales y las historias de vida, pido volver un poco al foco de esta sesión y discutir el fondo de la cuestión. Esto es una vergüenza para la democracia y para este Congreso", sostuvo la legisladora radical, sin hacer mención directa a su destinataria.

Carrió no la dejó pasar. Mientras Austin desarrollaba su postura, Lilita se levantó de su asiento, se acercó, le tocó el hombro con su dedo índice y le espetó: "Las anécdotas también importan...". Todo quedó grabado en video.

Austin, con el micrófono abierto, tal vez sorprendida por la actitud de Carrió, no se quedó atrás: "No me amenace, diputada". Una advertencia que repitió otras tres veces, mientras la líder de la Coalición Cívica dejaba el recinto y otros diputado murmuraban.

"No sé si te acordás de la 'anécdota' de (Ramón) Mestre y la basura en Cordoba", agregó Lilita mientras caminaba rumbo al hemiciclo, donde antes algunos asesores soltó otra frase que calienta la interna del oficialismo a días de pasar a convertirse en oposición: "Algunas personas confunden en su ignorancia anécdotas con historia".

El cruce público tiene una explicación de fondo: la interna radical en Córdoba. Allí, Carrió apoyó con todas sus fuerzas a Mario Negri, mientras que Austin lo hizo por Mestre, de quien fue funcionaria municipal.

En medio de esa campaña, en la que ambos radicales compitieron en la general y perdieron contra el peronista Martín Llaryora, la líder de la CC-ARI denunció irregularidades en la contratación del servicio de recolección de basura en la municipalidad.

El cruce se dio durante una sesión convocada por el oficialismo, que junto a Consenso Federal y Unidad Justicialista (San Luis) pudo reunir 101 diputados de los 129 necesarios para habilitar la discusión, por lo cual el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió levantar la sesión. El kirchnerismo se ausentó.