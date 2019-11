Tras acuerdos por indemnizaciones, habría una reunión general con los ex empleados

En Goya, la tabacalera Massalin Particulares permanece cerrada. Incluso, el último tramo de los acuerdos individuales por indemnizaciones se realizó en un hotel. Si bien se había anunciado para hoy una audiencia conciliatoria dictada por la Provincia, según pudo saber El Litoral, esta se suspendió. No obstante, igual habría una reunión general con los trabajadores que fueron despedidos.

Luego de que naufragara la conciliación a nivel nacional, se rubricó un acuerdo entre representantes de la empresa y de los empleados. Consensuaron una serie de mejoras en el monto de las compensaciones pero, en el citado escrito, fijaron que eso debía ser avalado de manera individual por los trabajadores.

En este contexto, los ex empleados firmaron los papeles correspondientes a la indemnización establecida por la legislación vigente. Esto se concretó en uno de los galpones de la fábrica.

Mientras que ayer -en un hotel céntrico- se completó ese trámite por el otro 40% adicional acordado en Buenos Aires.

Esto fue confirmado por un par de ex empleados a El Litoral. En tanto, al ser consultados sobre la audiencia de conciliación prevista para hoy a las 11 en la delegación goyana de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, coincidieron en que “tenemos entendido que ya no hay vuelta atrás, por eso no habría posibilidades de seguir intentando negociar con la empresa”.

Según pudo saber este diario, la mencionada conciliación se suspendió y en su reemplazo se haría una reunión general con todos los ex empleados.

A fin de obtener información oficial sobre la veracidad de esa modificación y -en especial- para saber si el objetivo del encuentro sería seguir negociando o si se homologarían los acuerdos individuales, se intentó establecer una comunicación con el titular del organismo provincial.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los múltiples intentos fueron infructuosos.