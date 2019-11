Una peronista, defendida por una radical, apura al Senado por una banca

Rápida de reflejos y patrocinada por una abogada radical, la dirigente peronista Patricia Rindel presentó ayer una nota al Senado para que se le reconozca el “derecho” de acceder a la banca que deja vacante la senadora Nancy Sand, quien presentó su renuncia para asumir como diputada nacional. Pide, además, que se le tome juramento.

Rindel, defendida por la ex apoderada radical Silvia Casarrubia, le envió una nota a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamento; es decir, a Ricardo Colombi, el jefe de radicalismo local, que preside esa mesa de trabajo.

En la misiva, la dirigente peronista fija postura y reclama la banca por el período 2019-2021, en “resguardo de mis derechos políticos” y a los fines de “preservar aunque más no sea el cupo mínimo del 30% en esa Honorable Cámara”. Solicita, además, que se le “tome juramento” para el cargo de senadora provincial.

En los argumentos, afirma estar “preocupada” por las “versiones periodísticas” por parte de los integrantes de dicha Cámara que, según asegura, “han referido que resolverán el tema de la banca dejada por la senadora Nancy Sand mediante la aplicación de un mero corrimiento de lista al inmediato siguiente”.

Alerta Rindel que “el plexo normativo constitucional obliga a una interpretación con perspectiva de género”.

Por eso, exige una definición “urgente” y que decidan sobre la cuestión planteada, conforme a una “correcta hermenéutica y exégesis del ordenamiento jurídico provincial, como parte inescindible del ordenamiento jurídico nacional, del cual formamos parte”.

Agrega que “al analizar los artículos 5, 31, 37, 75; inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional, en virtud de los cuales el artículo 72, inc. 4 de la Constitución de la Provincia de Corrientes, debe entenderse considerándolo desde la visión del artículo 45 de la Carta Magna Provincial, como corrimiento siempre que resguarde el cupo del 30%”.

Concluye el documento con una interpelación al Senado: “La realidad actual en políticas de género obliga a la implementación de acciones positivas que preserven los derechos políticos de la mujer, el derecho efectivo de acceder a las bancas, y no una mera expectativa”.

El oficialismo se mantiene reticente a tratar la cuestión y prevé estirar el debate hasta marzo. En caso de aplicarse el corrimiento de lista, sería el ex senador Rubén Bassi quien accedería a la banca por los dos años restantes. Polémica en puerta.