Empedrado intentará consumar el ascenso al círculo superior

La vigésimo novena fecha del torneo Oficial de Primera B en la Liga Correntina de Fútbol que se disputará este fin de semana puede determinar al campeón de la categoría que obtendrá el derecho a participar la próxima temporada en la Primera A. El equipo que mañana buscará la consagración será Deportivo Empedrado (56 puntos). Para ello deberá vencer a Talleres (38), pero si hoy Yaguareté (52) no supera a Independiente (34) también podrá ser campeón con un empate o incluso una derrota.

El encuentro entre Empedrado y Talleres que debía jugarse hoy se postergó por 24 horas siempre en cancha de Libertad. Es decir que saldrá a la cancha conociendo el resultado de su principal rival al título.

El programa de partidos para hoy es el siguiente: Cancha Alvear: 15.00 Robinson vs. Sacachispas y 17.00 Villa Raquel vs. Alumni. Cancha Sportivo: 15.00 Sportivo vs. Juv. Naciente y 17.00 Yaguareté vs. Independiente.

Los encuentros de mañana serán:

Cancha Libertad: 17.00 Empedrado vs. Talleres. Cancha Ferroviario: 15.00 Soberanía vs. B. Quilmes y 17.00 Torino vs. Alvear.

Provincial Femenino

En Paso de los Libres se pondrá en marcha hoy el torneo Provincial de Clubes femenino. En esta ciudad competirán seis clubes.