Jorge Ameal denunció irregularidades en el padrón xeneize

El equipo jurídico de la lista que encabeza Jorge Ameal, con vista a las elecciones del 8 de diciembre próximo, denunció ayer la existencia de varias irregularidades en el padrón de socios que la actual conducción de Boca Juniors entregó a las agrupaciones opositoras.

La primera denuncia, que conforma la base de todo el andamiaje de la “falta de transparencia”, según señalaron los abogados de la lista “Identidad Xeneize”, apunta a que la gestión del actual presidente Daniel Angelici “nunca entregó el padrón definitivo” que reclaman las agrupaciones opositoras.

Antes de entrar en los detalles de las anomalías detectadas, en la rueda de prensa realizada en el Hotel Castelar del centro porteño, Ameal dijo a Télam que “esta denuncia no es sólo mediática, sino que esta mañana (ayer) la hicimos donde corresponde: en los tribunales de Comodoro Py”.

Por su parte, el actual presidente de Boca, Daniel Angelici, se refirió ayer a la participación del ídolo del club Juan Román Riquelme en la lista opositora que encabezan Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini y sentenció: “Quizás hay cosas que ni yo ni ustedes se animen a decir de un ídolo como él, pero vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo su ídolo”.

Angelici, en conferencia de prensa, también enfatizó que “no me sorprendió lo que hizo Riquelme. Es un ídolo del club y dejémoslo, que la gente lo siga teniendo como hincha”.

En cuanto a las declaraciones del otro candidato opositor en las elecciones del 8 de diciembre, José Beraldi, quien en un comunicado mencionó que Román había pedido algunas cosas inaceptables, afirmó: “No me corresponde a mí interpretar lo que dijo. Aunque yo y muchos de los que están acá sabemos de qué se trata”.

Y luego comentó: “Tengo una manera muy frontal y lo conozco a Riquelme, lo primero que teníamos que hacer con él era integrarlo, conocer al candidato del oficialismo, al socio. No servía incorporarlo para ganar una elección y a la semana estar peleados”.