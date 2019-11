Diego Maradona volvió a entrenar a Gimnasia

RACING: COUDET

AVISO QUE NO SEGUIRA

El DT de Racing, Eduardo Coudet, avisó que no seguirá desde el próximo año y que su salida fue “pensada y comunicada”.

“La decisión de mi salida fue pensada, no pasó por ninguna cuestión puntual y se la comuniqué a la dirigencia y a Diego Milito en septiembre para que tengan tiempo de buscar a un nuevo entrenador. Y debo decirlo, nobleza obliga, esto no tiene que ver con lo económico ya que se me hizo una propuesta desde acá para seguir”, aseguró.