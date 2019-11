Un videojuego podría ser útil para reconstruir la catedral de Notre Dame

El incendio que devastó la emblemática catedral de Notre Dame puso como misión internacional su reconstrucción. Un videojuego podría resultar de gran ayuda: Assassin’s Creed Unity.



El propio presidente francés Emmanuel Macron emitió un mensaje horas después del incendio en el que prometía reconstruir la histórica arquitectura: “La reconstruiremos. Todos juntos”, dijo entonces. Y, paradojas de la vida, una fuente potencial de ayuda en esos esfuerzos podría ser el videojuego de 2014, Assassin’s Creed Unity, el cual se desarrolla en París.



Como explicaba en 2014 The Verge, la diseñadora de niveles de Ubisoft, Caroline Mioosse, pasó algo más de dos años de su vida estudiando minuciosamente los detalles de la catedral para crear una descripción lo más precisa posible en el juego. “Hice algunas otras cosas en el juego, pero el 80 por ciento de mi tiempo lo pasé en Notre Dame”, llegó a decir en aquel momento.



Esto se debe a que la catedral es una pieza central en “ Unity “, donde los jugadores pueden explorar tanto por dentro como por fuera el histórico enclave. Y es que la serie Assassin’s Creed es conocida por sus recreaciones detalladas de lugares históricos, y la de la Catedral de Notre Dame en “Unity” no es una excepción.



Al parecer, Miousse revisó también cientos de fotos para entender la arquitectura de la manera correcta y trabajó con artistas de la textura para asegurarse de que cada ladrillo fuera tal y como debía ser. Incluso tenía historiadores que la ayudaron a descifrar las pinturas exactas que colgaban de las paredes.



La diseñadora también tuvo que agregar las agujas icónicas de la catedral, a pesar de que no existían en ese momento de la historia, lo hizo simplemente porque “el edificio se sentía mal sin ellas”.



Sea como fuere,, la catedral de Notre Dame en el juego podría ser uno de los recursos más detallados que tendrían los arquitectos. Por supuesto, todavía no sabemos si el trabajo de Ubisoft realmente se utilizará para ayudar a la restauración, pero sería una gran historia que los franceses puedan usar el fastuoso trabajo de diseño de un videojuego del siglo XXI, para recuperar una joya arquitectónica del pasado. [The Next Web, The Verge]