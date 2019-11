Controversia porque una enmienda a la Carta Orgánica podría habilitar la re -re

Sobre tablas y por cinco votos contra dos se aprobó un proyecto del oficialismo local para realizar una enmienda en la Carta Orgánica de La Cruz que podría habilitar una re-reelección disfrazada. Esta propuesta será expuesta el martes en una audiencia pública y al día siguiente, se hará el tratamiento en segunda lectura en el recinto. Desde la oposición consideran que antes de avanzar en un proceso de modificación, era necesario que el tema fuera analizado en el recinto comunal.

“El intendente y el viceintendente son elegidos por el Cuerpo Electoral del Municipio, en distrito único, en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. Duran cuatro años en sus mandatos y pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos, o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para alguno de ambos cargos sino con un intervalo de cuatro años, computado a partir del día en que cesó el período para el que fueron electos”, establece expresamente el artículo 93 de la Carta Magna de La Cruz.

Esta normativa comunal, según el proyecto presentado por el concejal Felipe Meneses, es contraria a lo establecido por el artículo 220 de la Constitución Provincial que determina que la limitación para la re-re rige sólo para el cargo -ya sea de intendente o vice- pero no para la fórmula.

Cuestión que el edil planteó que debería ser subsanado a través de una enmienda que está contemplada en el artículo 163 de la Carta Orgánica. Una propuesta que fue tratada sobre tablas y aprobada en primera lectura en la sesión del pasado miércoles 13. “Desde el bloque que integramos con el concejal David Araujo, planteamos que el proyecto se analice primero en comisión y allí se determinará si es o no necesario convocar a constituyentes para realizar modificaciones en la Carta Orgánica. Creemos que en realidad se debería realizar una reforma a través de una convención porque en este caso se cambiaría el espíritu de nuestra normativa”, expresó a El Litoral la concejal Mayra Obregón (Compromiso Cívico y Social). Pero -acotó- “que con el voto de los cuatro ediles del oficialismo y uno del PJ, no sólo se aprobó el tratamiento sobre tablas sino que además ya fue avalado en primera lectura.

Esto habilitó el proceso fijado para la enmienda, el cual contempla una audiencia pública y el tratamiento en segunda lectura.

Precisamente, podrán inscribirse hasta mañana, los interesados en exponer en la audiencia. Y cumplimentado ese requisito, en la sesión prevista para el miércoles a las 20, los ediles deberán votar para definir si se ratifica o rectifica el proyecto para realizar una enmienda del artículo 93 de la Carta Orgánica. Dirigentes locales que no están de acuerdo con esta medida manifestaron a este diario: “De realizarse el cambio propuesto, nuestra Carta Orgánica permitiría que -por ejemplo- una persona pueda ser intendente dos mandatos consecutivos y luego vice, por dos mandatos consecutivos. Es decir, podría ser parte del Ejecutivo durante 16 años”.

Mientras que, aquellos que defienden la enmienda, sostienen que ésta no le garantiza a ningún funcionario que podrá ser ocho años consecutivos intendente y también tener doble gestión como vice, ya que primero debe ser elegido como candidato por un partido o alianza y luego, ser electo por los pobladores.