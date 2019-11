Escuelas entregaron lista de útiles 2020 y el costo ronda los $4.000 en librerías

n En esta última etapa del ciclo lectivo, escuelas de la ciudad enviaron las listas de útiles escolares a las familias y desde librerías consultadas ayer por El Litoral sostuvieron que ya hay muchas consultas y algunas pocas ventas. En relación al año pasado, el aumento fue de un promedio de $1.000 por lista y, en general, los padres deben gastar alrededor de $4.000.

En relación a posibles aumentos, coincidieron en que es muy probable que aparezca después del 10 de diciembre por el contexto social y político del país. La última suba fue posterior a las Paso y hasta la fecha los costos se mantuvieron.

“Han consultado desde cuatro colegios, los padres de una institución ya están comprando porque deben entregar en diciembre. Estamos recibiendo muchas consultas y la mayoría son establecimientos del centro de la ciudad”, comentó Fabián de La Red.

Respecto al costo de la mercadería en relación al año pasado, comentó que “hubo un 40% de aumento” y que “si una lista en el 2018 costaba $2.000 hoy cuesta $3.000. Las listas que me pidieron están alrededor de $4.100”, comentó a El Litoral.

“En las listas están escritas marcas específicas, nosotros planteamos a los clientes que pueden haber otras más económicas. Sugerimos otras marcas baratas y muchos el año pasado compraron estas por los costos”, indicó y agregó que “el último aumento fue después de las Paso”, y que “lo más caro son lápices especiales para el jardín de infantes que cuestan $500 además de un block de hojas que vale unos $300”.

En Claudio, comentaron que “hace una semana comenzaron a consultar y ya se vendieron algunas listas de útiles. Tenemos las listas de dos escuelas del centro que nos dieron, las dos ubicadas en el caso céntrico, para sala de 4 años una a $4.000 y otra a $5.000”, contó Diana a El Litoral.

A la vez, coincidió en que “el último aumento se dio después de las elecciones nacionales del mes de agosto” y que “los lápices de colores y los block son algunos de los materiales más costosos”.

Por su parte, el gerente de La Llave del Chaco, contó a este diario que “nosotros pedimos a las escuelas las listas para preparar nuestra mercadería, si nos falta algún material lo traemos”. “Hasta el momento no hay modificación de precios, en esta época algunos padres aprovechan para regalar en Navidad y Reyes mochilas y cartucheras”, dijo Fabián a este diario.

“Los meses de enero y febrero son cuando más se venden las listas escolares. No se trasladó todo el porcentaje de la inflación pero sí hubo varios aumentos durante el año. Algunos productos están muy atados al dólar pero porque se exportan no porque se importan”, indicó a este medio y agregó que “después de las Primarias hubo una suba entre el 10 y 15%”.

En cuanto a la demanda en general, comentó que “los padres llevan sólo lo que necesitan y si les quedó algo del año pasado, como cuadernos, o lo que se puede reciclar, como carpetas, lo hacen para ahorrar”. También expresó que esperan que desde el Gobierno provincial puedan anunciar este año la canasta escolar ya que colabora al bolsillo de la gente y ayuda a obtener mayor venta en los comercios.