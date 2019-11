Medicina firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad del Norte de Paraguay

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), firmó un acuerdo marco de colaboración con la Universidad del Norte del Paraguay (UniNorte). El documento fue subscrito por el decano de esta unidad académica, Omar Larroza, mientras que la institución extrajera fue representada por el director de la Facultad de Medicina, Oscar Alexis Amele.

A través del acuerdo, ambas entidades pondrán en práctica un programa de cooperación institucional, destinada a promover y realizar acciones conjuntas en materia de investigación, experimentación, docencia y extensión en temas de mutuo interés.

Entre los objetivos de lo firmado se destaca la implementación de programas de movilidad estudiantil, docente y de personal no docente entre ambas instituciones.

Antes de rubricar el documento, Larroza comentó: “Para nosotros es un honor y un desafío que nos hayan elegido como Facultad para generar los intercambios. El proceso de globalización que tiene la educación superior implica que algunos estándares de calidad empiecen a conformarse a través de la dimensión de la internacionalización. Nosotros venimos trabajando fuertemente en esa dimensión, porque aparecen estrategias que fortalecen no solo a las instituciones cooperantes, sino a la nuestra, ya que aprendemos mucho de los que vienen”.

Posteriormente, destacó que con los “procesos de integración regional vamos a dar respuesta a muchos de las cuestiones que tienen que ver con problemas de salud”, dado que “al estar formando recursos humanos en salud, tenemos un compromiso y una misión social también con los sistemas de salud”, subrayó.

En referencia a los próximos pasos a seguir, expresó: “A partir de ahora, los equipos técnicos de cada Facultad van a empezar a relevar las necesidades y fortalezas que podamos tener ambas instituciones y empezar a trabajar en la coordinación de los tiempos y los espacios”.

Continuando con lo anterior, agregó: “Hoy no solamente la dimisión de la presencia física es importante, sino que tenemos otras herramientas como las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), como el campus virtual y otras herramientas que tienen que ver con la tecnología que podemos potenciar en el área de capacitación a la hora de jerarquizar los recursos humanos”.

Al finalizar el acto, el decano y el responsable de área de Cooperación Internacional de esta unidad académica, Pablo López Hord, entregaron presentes a la delegación paraguaya, quienes también compartieron obsequios propios de su cultura con las autoridades locales.