Valdés se alista para su tercer año de gestión con cambios en su gabinete

n El gobernador Gustavo Valdés desde ayer se encuentra en Corrientes tras su gira de gestión en Europa. El mandatario debe definir el proyecto de Presupuesto 2020 y los cambios en su gabinete, ante la partida de ministros que asumirán como legisladores.

El mandatario se alista para una reunión de gabinete que concretará mañana y, luego, convocaría a una conferencia de prensa para informar los logros de la gira por Europa.

No se descarta que Valdés recorra hoy algún medio radial para anticipar su agenda semanal.

En las próximas dos semanas el mandatario debe terminar de definir quiénes serán los integrantes de su nuevo equipo de trabajo, ante la partida de algunos ministros que asumirán como legisladores.

Pero antes, debe definir si remite o no el proyecto de Presupuesto 2020, que ya estaría avanzado, pero que este año sólo lograría media sanción.

La duda giraría en torno a los cambios que podría concretar el presidente electo Alberto Fernández, a la proyección macroeconómica nacional una vez que asuma que, sin lugar a dudas, repercutirán en las proyecciones locales.

Se estima que el presupuesto provincial para el próximo año rondaría los $90.000.000.

Una cuestión clave en la confección del proyecto es la cantidad de recursos que se destinará al Poder Judicial para, entre otras cosas, implementar el nuevo Código Procesal Penal, que aún no se publicó en el Boletín Oficial.

Además, según las estimaciones oficiales, Corrientes y las demás provincias recibirán $2.407.505, lo que representaría un crecimiento del 47% en el envío de fondos, unos tres puntos porcentuales arriba de la inflación del 34% estimada para 2020. En 2019, se proyectó girar a las provincias $1.640.593.

De acuerdo con las planillas del proyecto de Presupuesto 2020, la provincia recibirá $83.578.000 en concepto de coparticipación federal, un 47,5% más que los $56.648.000 proyectados para 2019.

La iniciativa local se conocerá en las próximas horas y la cuestión central será la distribución de recursos de cara al próximo año.

Se descartaría, además, la posibilidad de buscar empréstitos. Desde el 10 de diciembre, el oficialismo tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.

Hace un mes, Valdés mantuvo una reunión con los funcionarios que integran su gabinete y el principal tema tratado fue el presupuesto provincial del año que viene.

El mandatario pretende agilizar el trabajo para llegar a la mesa de diálogo con Alberto Fernández con toda la tarea hecha. No es un tema menor porque se trata de las cifras que van a regir la economía provincial durante 2020, la cual estará caracterizada por un contexto que incluye crisis económica nacional y una nueva gestión en la Casa Rosada.

El Gobierno no está apurado, pues desde el 10 de diciembre tendrá mayoría calificada en ambas cámaras legislativas.

Gabinete

Lo más urgente a resolver es el nuevo gabinete que acompañará a Valdés en su tercer año de gestión.

El propio mandatario había anunciado la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, claro que para ello debería reformar el organigrama provincial mediante un proyecto de ley.

“Vamos a proponerlo”, había dicho el mandatario en declaraciones a la prensa.

El Gobernador había explicado que era necesario aplicar “la ciencia y la tecnología a cosas de la vida cotidiana”, como, por ejemplo, “avanzar con hidroponía a través de la energía solar. Para eso, es necesario tener un ministro que lo esté pensando y articulando con las distintas áreas”.

Los logros de estudiantes correntinos en competencias de robótica promovieron aún más la necesidad de un Ministerio de Ciencias y Tecnología.

La cuestión a analizar sería el financiamiento para esa nueva área y, además, quién ocuparía ese lugar.

Pero lo más pronto a solucionar para Valdés será las vacantes que desde el 10 de diciembre habrá en su gabinete.

La primera es la del Ministerio de Producción, un área clave para la provincia. Jorge Vara dejará el cargo después de 10 años y no son pocos quienes lo sindican como “el mejor ministro de Producción de Corrientes” .

Se barajaron varios nombres para sucederlo. El elegido del Gobernador era Claudio Anselmo, del Establecimiento Las Marías. El mismo lo llamó. Anselmo quedó en responder. Parece que aún espera una respuesta. Hasta ahora no se mostró por el ministerio, mucho menos junto con Vara. El principal escollo sería el salario, ya que la diferencia entre lo que gana un ministro y lo que percibe un ejecutivo de una empresa trasnacional sería sustancial.

Quien si se ha mostrado activo y como una sombra del ministro es el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano.

El propio Vara lo postuló como su reemplazante al dejar en claro que le gustaría que su sucesor fuera alguien de su equipo de trabajo y lo candidateó.

En cuanto a Educación, las cartas parecen echadas y Susana Benítez tendría los días contados. En ese sentido, se debe tener en cuenta que también regresaría Orlando Maccio, ex ministro de Educación, que hoy integra el Consejo nacional.

Son varias las alternativas que maneja Valdés entre las que se menciona a Práxedes Itatí López, directora de Secundaria, valdesista de paladar negro; Susana Nugara, directora de Nivel Superior; Julia Sáez, directora de Prevención y Apoyo, son otras de las candidatas.

La Secretaría General de la Gobernación es otra de las incógnitas. Pues Carlos Vignolo dejará el Plan Belgrano y todo indicaría que volvería al lugar que ocupaba antes de ser funcionario de Mauricio Macri.

De concretarse el pase, Vignolo reemplazaría a quien lo reemplazó: Juan Carlos Alvarez, que asumirá como diputado provincial.

Todo esto deberá definir Valdés en las próximas horas.