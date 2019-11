Realizarán controles gratuitos para la detección de Retinopatía Diabética

En el marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Ceguera por Diabetes, el Ministerio de Salud Pública realizará controles gratuitos este próximo viernes 29, en el Servicio de Oftalmología del hospital Ángela I. de Llano. La actividad será de 8 a 12 y está destinada principalmente a personas mayores de 20 años.

El jefe del servicio de Oftalmología del hospital Llano, Miguel Valdueza, explicó detalles de la campaña: "Consiste en realizar fondo de ojo a los pacientes, por supuesto de manera gratuita y ahí detectar si existen algunos signos de retinopatía diabética".

"Pueden venir personas que incluso crean que no son diabéticos y los que sí saben que padecen esa enfermedad, lo ideal sería que saquen un turno para controles por consultorio de manera programada, ya que esto tiende más a la detección de las personas que no saben si tienen retinopatía, que no saben si tienen diabetes", indicó.

En este sentido, dijo que "la persona con Diabetes tiene que controlarse con un oftalmólogo especialista en retina porque, a la larga, dependiendo de cómo va el tratamiento, terminan con retinopatía diabética en mayor o en menor grado".

"El objetivo de la campaña es detectar la retinopatía diabética y ver en qué situación está esa retinopatía", explicó y agregó que "los controles no tienen tope de edad, pero sobre todo está orientado a pacientes mayores de 20 años, ya que esa edad es cuando más se manifiesta la retinopatía diabética".

"Esta es una campaña que se hace todos los años con el Consejo Argentino de Oftalmología en las distintas sedes del país y, en este sentido, el Hospital Llano es una sede habitual del Consejo, a través de nuestro servicio", finalizó.