Destacan la importancia urbanística y arquitectónica de la plaza 25 de Mayo

Siglo XIX. Postal de la plaza 25 de Mayo en 1875, cuando no estaba el monumento al general San Martín.

La plaza 25 de Mayo es el solar fundacional de la ciudad de Corrientes y reviste de una importancia histórica y arquitectónica para la ciudadanía, por lo que los especialistas en la materia destacan la necesidad de mantener y preservar la fachada durante las obras de remodelación que el Gobierno de la Provincia inició la semana pasada. Inicialmente el espacio verde capitalino cumplió con funciones religiosas y cívicas hasta la actualidad, cuando también se constituyó en un punto de reclamos sociales.

Desde la Provincia señalaron que las obras de remodelación de la plaza 25 de Mayo respetarán todos los elementos históricos y patrimoniales, como su fachada tradicional colonial y apuntarán a una modernización y revalorización. El espacio verde está catalogado como Monumento Histórico Nacional al igual que el solar que lo rodea.

“Dentro de las recomendaciones realizadas oportunamente al proyecto de remodelación de la plaza 25 de Mayo se consideró la necesidad de mantener los aspectos patrimoniales y monumentos del lugar porque el espacio mantiene la distribución de los solares que caracterizan a las ciudades coloniales, con una distribución de elementos en zonas altas cercanas al río Paraná; manzanas particulares a medio rumbo hacia el norte y que inicialmente cumplió con funciones religiosas y luego cívicas para los habitantes de la ciudad”, explicó en diálogo con El Litoral la delegada local de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, Marisol Maciel. “El trazado diagonal de los caminos es un diseño que denota una plaza de más de 100 años y se deben respetar los elementos establecidos en las Leyes de Indias ya que es una plaza que llegó al siglo XXI sin edificios en altura en sus cuatro lados y que permite una lectura muy particular del lugar, donde no se pierde su imagen de espacio característico del siglo XIX e inicios del siglo XX”, añadió la especialista sobre la importancia del lugar.

Desde el Gobierno de la Provincia ratificaron que las obras de modernización y remodelación de la plaza 25 de Mayo no afectarán ni modificarán los elementos tradicionales, históricos y patrimoniales del lugar, que se encuentran protegidos por ley, y se mantendrán tanto la retreta como la fuente sobre la calle Salta y se sumarán piezas originales que se encuentran resguardadas como bancos y algunas farolas.