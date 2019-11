Debate en la militancia peronista de cara a 2020

La senadora nacional Ana Almirón (PJ) afirmó que “hubo muchas críticas contra Camau Espínola en las redes sociales por el accionar que tuvo en los últimos tiempos”.

La legisladora explicó en declaraciones a radio Sudamericana que el programa “Argentina Contra el Hambre”, “es una gran apuesta que Corrientes haya sido la primera provincia donde se realizó porque es un tema que convoca a todas las líneas y partidos, no se puede estar en desacuerdo con que el hambre es un problema estructural de la Argentina, que produce alimentos para muchos pero nos convoca a todos a trabajar en contra del hambre”.

Adelantó que “es probable que sea una de las primeras medidas después del 10 de diciembre” de Alberto Fernández.

En el plano político, Almirón fue consultada por la presencia de Carlos Mauricio Espínola, a quien se lo vio antes de las Paso cerca del candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto, pero después se mostró alineado con Fernández. Recordó que “algunos no coincidían con la presencia de Camau en este espacio, pero muchos venimos trabajando y si la idea es la lucha contra el hambre, es bienvenido”.

“Hubo mucho enojo en las redes sociales, de parte de la militancia y seguramente deberá responder ante los compañeros por su actuación”, dijo y reconoció que “parte de los dirigentes no participaron del encuentro al conocer que el ex intendente capitalino iba a estar en Paso de los Libres”.

“Tenemos una militancia con sentido de pertenencia y las acciones de Espínola no fueron contestes con este sentido, por eso se manifestaron por esta situación”, explicó.

Respecto a la banca que deja Nancy Sand en el Senado provincial, expuso: “Se quiere instalar como una grieta entre facciones, pero las mujeres peronistas estamos trabajando en todos los sectores para instalar el problema del rol de la mujer en los próximos tiempos y la disminución de espacios de representación si asume Bassi”.

Deslizó que este espacio debe ser asumido por Patricia Ríndel, ya que “se debe aplicar que si sale una mujer, deba asumir otra, porque la norma constitucional establece una igualdad real de género”.