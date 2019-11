La UCR se alista para una nueva reunión con el Gobernador y Colombi a la cabeza

La Unión Cívica Radical volverá a reunirse mañana en la sede central ubicada por calle Mendoza, de esta ciudad. La convocatoria la realizó el presidente de la UCR Corrientes, Ricardo Colombi, y será una continuación del encuentro que se concretó el miércoles para realizar un balance anual. Se espera que asista el gobernador Gustavo Valdés, concejales y legisladores de toda la provincia.

“La Unión Cívica Radical es un partido consolidado, no es de una sola persona, somos todos”, advirtió ayer el Gobernador en declaraciones a Radio Dos.

“Tuvimos un excelente trabajo este año de los socios en las elecciones, la alianza es algo que trasciende a todos”, retrató el Gobernador en alusión al panorama político que afronta. “Tenemos dos tercios en ambas cámaras, hay que ser sumamente prudentes”, afirmó.

“Todos le ponemos el hombro para que sea el partido que es. La Unión Cívica Radical no tiene dueño”, fustigó Valdés.

“Yo milito en el radicalismo desde 1983, muchos que hoy estamos lo hacemos desde esa época e hicimos cosas para que hoy esté donde esté”, aseveró.

“Siento el acompañamiento de los ciudadanos y eso es una gran fortaleza”, expresó.

“La ciudadanía es la que pone o la que saca los gobernantes, nadie es dueño de los votos”, manifestó.

En tanto, el miércoles en la reunión de legisladores radicales, Colombi hizo referencia a la necesidad de activar los encuentros entre referentes provinciales de la UCR para fortalecer las acciones partidarias en toda la provincia y así “lograr trabajar unidos para repeler las afrentas y chicanas”.

El titular del radicalismo destacó “la necesidad imperiosa de impulsar un trabajo asociado entre los representantes de la Cámara de Diputados y Senadores provinciales”.

“Debemos articular nuestra labor para que nuestro trabajo sea realmente diverso y fructífero, esa es la forma de trabajar correcta”, dijo.

Colombi instó a los principales referentes del interior a pensar en los puntos centrales necesarios para reactivar el desarrollo de sus ciudades, para luego presentárselos al gobernador Gustavo Valdés y de este modo también reactivar la participación política de la UCR en todo el territorio provincial.

Expuso, además, la necesidad de poner en foco las afiliaciones partidarias, así como marcar presencia fuerte y activa en las comunas pequeñas del interior.

“Hay que tener bien en claro que no nos tenemos que alejar de la gente, ese es el grave error político que cometen todos, olvidarse de la gente”, remarcó Colombi.

En el intercambio, se dejó en claro no sólo la voluntad partidaria de consolidar la alianza ECO+Juntos por el Cambio, sino también las ideas y proyecciones sobre el presente y el futuro político de cada ciudad correntina.

Los referentes se comprometieron a trabajar más asociadamente, con miras a fortalecer la estructura orgánico-partidaria en toda la provincia.