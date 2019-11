Por dos puntos, Lacalle Pou se imponía en Uruguay

El recuento provisorio oficial coloca al candidato de derecha Luis Lacalle Pou con una ventaja de menos de dos puntos sobre el postulante del Frente Amplio, Daniel Martínez. La diferencia es de apenas 32.000 votos, con más de 34.000 sufragios observados, por lo que el ganador deberá definirse en el escrutinio definitivo.

Con el 97 por ciento de las mesas escrutadas, el candidato de derecha Luis Lacalle Pou le saca una muy pequeña ventaja al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Sin embargo, la diferencia en favor del postulante del Partido Nacional es de apenas 32.000 sufragios, cuando hay más de 34.000 “observados” que deberán ser definidos durante el escrutinio definitivo a cargo de la Justicia Electoral.

El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, dijo al diario El País que el ganador se conocerá entre el jueves o el viernes porque la diferencia entre los candidatos es demasiado ajustada y dependerá de los votos observados.

A las 19.30 cerraron los comicios de la segunda vuelta presidencial en Uruguay en la que se enfrentan el frenteamplista Daniel Martínez y el opositor nacionalista o “blanco” Luis Lacalle Pou. El candidato de derecha llegaba como favorito, según las encuestas, para poner fin a 15 años de gobierno de izquierda.

Los primeros sondeos a boca de urna difundidos por medios uruguayos oscilan entre darle una leve ventaja a Lacalle Pou (de no más de tres puntos) y un escenario de paridad.

La proyección de la encuestadora Cifra indica que Lacalle Pou recibió el 49,4% de los votos frente al 46,4% del candidato oficialista Daniel Martínez. La consultora Factum entrega, por su parte, unas cifras del 48,5% y el 47,5% respectivamente.

Eduardo Bottinelli, politólogo director de Factum, dijo en el canal 4 local que “el piso (de votos) de Lacalle Pou sigue siendo mayor que el techo (máximo) de Daniel Martínez” y la diferencia que los separa está “fuera del margen de error estadístico”.

En cambio Ignacio Zuaznábar, director de Equipos Consultores, señaló en Canal 10 que sus datos establecen una diferencia dentro de su margen de error y no arriesgó proyecciones.

Martínez votó en el barrio de Pocitos, en Montevideo, y declaró que lo “sorprendieron” algunas declaraciones de último momento, como el llamado a los militares del ex jefe del Ejército y líder opositor Guido Manini Rios a no votar por el Frente Amplio (FA).

“Con Alberto (Fernández) no tengo una buena relación, tengo una excelente relación”, aseguró Martínez a la agencia Télam, mientras esperaba en la cola para votar y marcó la diferencia con el presidente brasileño. “Con (Jair) Bolsonaro, en cambio, no tengo puntos en común”, definió. “Pero si me toca ser presidente, negociaré con todos porque representaré a los uruguayos y no a mis opiniones personales”, aclaró.

Pese al viento que corría, el candidato del oficialismo esperó con calma junto con su familia, una sonrisa y su mate y su termo en la cola hasta que todos los que estaban adelante votaran. Martínez anticipó que esperaba que “sea una lucha voto a voto” y destacó dos situaciones que pasaron en las últimas horas.

Por su parte, el opositor Lacalle Pou votó en la ciudad de Canelones, 50 kilómetros al noreste de Montevideo, tras un recorrido en auto desde su casa en el barrio privado La Tahona, trayecto en el que bajo constantemente a sacarse fotos y saludar a sus simpatizantes. El hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) llegó acompañado por una caravana de militantes que enarbolaron las banderas blanquicelestes del Partido Nacional -también conocido como partido blanco-.