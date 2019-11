Boca Unidos rompió la racha: bajó a Güemes y regresó a la punta

Las rachas están para ser quebradas reza el dicho. Y anoche Boca Unidos dio una muestra de eso, al cortar una sequía de varias fechas sin alegrías, derrotando por 2 a 1 a Güemes de Santiago del Estero, para volver a la cima del torneo Federal A, y bajarlo a su rival de esa posición privilegiada.

El partido, correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona A, se inició de la peor manera para el local. Apenas se jugaban tres minutos, cuando un error defensivo de los que ya acostumbra el aurirrojo en este tramo del torneo, se transformó en el tempranero 0-1.

La jugada se inició otra vez en un lateral. Chalabe jugó para Montiglio, y el centro del experimentado mediocampista fue aprovechado por David Romero, que se llevó con el pecho la pelota ante la pasividad del fondo correntino, y fusiló a Aquino para adelantar en el resultado a Güemes.

Boca Unidos buscó reaccionar enseguida. Estuvo cerca del empate, con un cabezazo de Migone, tras centro de “Gaby” Morales, que Mendonca tapó abajo.

El equipo aurirrojo buscó llegar con peligro por el sector derecho, donde “Gaby” le ganaba seguido el mano a mano a Wagner, pero le faltó contundencia para poder llegar a la igualdad.

Güemes no se quedó atrás, manejó bien la pelota cada vez que la recuperó, e inquietó en el ataque cuando lo buscaron a Romero, el delantero más incisivo del equipo santiagueño.

En el inicio del complemento, Güemes estuvo cerca de aumentar el marcador, cuando Aquino desvió al tiro de esquina un tiro libre de López.

A partir de ahí, fue todo de Boca Unidos. El local se hizo dueño de la pelota para dominar el trámite del partido, aunque le faltaba el último toque.

Sin embargo, el gol del empate llegó de contraataque. La acción se inició en un tiro de esquina para la visita, hubo un rechazo del fondo que encontró a Medina, quien recibió la falta, pero el árbitro Viñas otorgó bien la ventaja, porque la pelota fue a parar a los pies de Morales, quien corrió en velocidad más de 45 metros, con el “Tony” y Núñez a ambos lados como opción de descarga. El “Gaby” jugó con esas opciones, enganchó, y sacó un derechazo que se coló en el ángulo superior izquierdo de Mendonca.

A los pocos minutos ingresó Fabro por Espíndola, para contar con un jugador más de buen pie que le pueda dar destino cierto al traslado de la pelota. Boca Unidos seguía siendo más que Güemes, y ese dominio se tradujo en el segundo gol de Morales. “Gaby” recogió una pelota en ataque por la izquierda que peleó Migone, para encarar de izquierda a derecha y sacar un zapatazo desde afuera del área que volvió a dejar parado al arquero adversario. Golazo.

El técnico visitante dispuso los ingresos de Leguizamón y De Marco para ir en busca del empate, pero el fútbol lo seguía manejando Boca Unidos. Buscando fortalecerse defensivamente, Teglia dispuso el ingreso de Ricardone por el goleador, para reforzar el sector defensivo, y luego del “Pájaro” Benítez por Núñez, para tratar de cerrar el encuentro con alguna contraataque.

Los cambios envalentonaron a la visita, que en tiempo de descuento fue en busca de la igualdad, a puro centros. En una de esas acciones, la pelota se le fue larga a Romero y encontró a Leguizamón sólo frente a Aquino (dio toda la impresión que el jugador santiagueño estaba en posición adelantada), tapando el arquero el empate, y rechazando Ariel Morales el rebote.

A raíz de esta jugada, Allocco reclamó el off side, y Viñas lo expulsó, cobrando un tiro libre en las puertas del área para Güemes, que López ejecutó por arriba del travesaño con la barrera de Boca Unidos adelantándose varios metros.

No hubo tiempo para más. Boca Unidos bajó al puntero, cortó una sequía de tres fechas, y regresó a la cima del campeonato en lo que fue una noche redonda.