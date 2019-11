For Ever triunfó sobre el final y también quedó arriba

Con un gol de Julio Cocares a diez minutos para el final, For Ever le ganó anoche como local a Sportivo, de Las Parejas por 1 a 0, resultado que con la derrota consumada luego de Güemes en Corrientes, le permitió también al equipo chaqueño llegar a la punta del torneo Federal A, en posición compartida con Boca Unidos.

La decimotercera fecha de la Zona A del certamen arrojó el empate 0 a 0 entre Unión de Sunchales y Sarmiento de Resistencia, en el interior santafesino.

En Santa Inés, San Martín de Formosa volvió a ganar y sigue ascendiendo en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Ricardo Pancaldo perdían 1 a 0, ya que Alvaro Klusener adelantó a los misioneros en el primer tiempo, pero Cristian Ibarra, de penal, puso el empate al inicio del complemento, y a la media hora Gian Franco Alegre estableció el 2-1 que no se movió hasta el final.

Juventud Unida de Gualeguaychú le ganó con gol de Neri Bandiera de visitante a Belgrano de San Franscisco por 1 a 0; Gimnasia igualó 0 a 0 en Concepción del Uruguay con Central Norte de Salta, y Douglas Haig empató 1 a 1 con Defensores de Pronunciamiento.