Jornada de apertura para el Cuadrangular Final

El estadio José Jorge Contte del Club de Regatas Corrientes será escenario desde hoy del Cuadrangular Final del torneo Oficial de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc). La primera jornada de las semifinales dará inicio a las 21 con el cruce entre Colón y Alvear, mientras que en el segundo turno, alrededor de las 22.30, será el turno de Regatas y San Martín.

Los cuatro protagonistas de esta instancia, en la que estará en juego la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, surgieron de la fase clasificatoria en la que Regatas se quedó con el número uno y la Copa Jorge Desagastizábal, con un récord de 11 victorias y tres derrotas.

En el segundo lugar terminó Colón (10-4) y tercero resultó Alvear (10-4), en este caso la ubicación final se definió por los resultados de los encuentros jugados entre los equipos igualados. Mientras que San Martín finalizó cuarto con 9 triunfos y 5 caídas.

En la primera fase del oficial, los cruces de semifinales tuvieron dos antecedentes cada uno. Regatas le ganó las dos veces a San Martín: 81 a 72 y 64 a 56; mientras que Colón, actual campeón capitalino, y Alvear se repartieron las victorias. En la primera ronda, el triunfo fue para la entidad del barrio Aldana, 81 a 79, y en la segunda ronda, el defensor del título se tomó revancha por 96 a 55.

Programa de partidos

Las semifinales y finales de la etapa decisiva del torneo Oficial se desarrollarán en el estadio principal del Club de Regatas Corrientes con esta programación.

Hoy - Primera jornada semifinal: 21.00 Colón vs. Alvear y 22.30 Regatas vs. San Martín.

Miércoles 27 - Segunda jornada semifinal: 21.00 Regatas vs. San Martín y 22.30 Colón vs. Alvear.

Lunes 2 de diciembre - Tercera jornada semifinal, solamente en el caso de ser necesario.

La serie final dará inicio el domingo 8. La continuidad está prevista para el miércoles 11 y de ser necesario un tercer cotejo, se diagramó para el viernes 23.

En el caso de que las semifinales concluyan en dos juegos, la serie final adelantará su inicio al lunes 2.

Por otra parte, hoy a las 11.00, en el club Regatas, la Abcc organizó una conferencia de prensa en la que brindará detalles sobre la organización del Cuadrangular Final.