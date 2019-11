El festivo baile chamamecero convocó a cientos de familias en la zona del puente

Con una gran convocatoria durante las dos jornadas concluyó ayer el primer Festival de Chamamé Bailable en la ciudad que se realizó en el Paseo Iberá y estuvo organizado por la Municipalidad y el Gobierno provincial. Durante el evento participaron los importantes referentes de la música correntina, hubo competencia de baile y los vecinos también pudieron degustar comidas típicas, cervecería artesanal y juegos infantiles.

Ataviados de silletas, equipos de mates y algo para comer, cientos de vecinos se dieron cita en el Paseo Iberá ubicado debajo del puente Belgrano para disfrutar del primer festival bailable.

“Somos del Chaco, nos enteramos por la televisión. El chamamé es algo hermoso, es nuestro y siempre vamos a la bailanta de nuestra provincia, y esta es la primera vez que venimos a disfrutarlo en Corrientes”, dijo a El Litoral Isidora, quien junto con su esposo disfrutaba del espectáculo.

En el predio, los vecinos pudieron degustar comidas típicas, cervecería artesanal y juegos infantiles. También se dispusieron espacios temáticos como la pulpería, el rancho, las carretas, un aljibe y una muestra fotográfica de la peregrinación expuesta por la escritora Nilda Sena. Y en este marco, donde todo era chamamé, no sólo por los acordes de los instrumentos que sonaban en el escenario, El Litoral también dialogó con el subsecretario de Cultura del Municipio, José Sand, quien destacó la organización del evento. En cuanto a la convocatoria, indicó que “la verdad que han superado todas nuestras expectativas, si bien no soy experto en este tipo de números, ayer (por el sábado) asistieron cerca de 3.500 personas y hoy (por ayer) esperamos a muchas más, ya se hace difícil caminar y eso es un buen indicio”.

“Este evento es un anticipo de lo que va a ser la Fiesta del Chamamé en enero y también es la culminación de un año lleno de actividades culturales, con los que seguimos posicionando al chamamé como una oferta turística y cultural estable todo el año. Queremos que el correntino y los músicos hagan suyo este festival, el marco que se vive, la técnica que se utiliza, el recurso humano amerita que este festival crezca año a año”, señaló.

En el escenario, fueron ovacionados los diferentes emblemas de la música correntina como Juancito Güenaga, Coquimarola y su conjunto, entre otros. En tanto, en la pista se disputaba el premio a la mejor pareja de baile que constó de 3 categorías menores, juveniles y mayores y si bien en la jornada del sábado se realizó la precalificación de las más de 70 parejas, ayer se conocieron los ganadores de importantes premios.

Concurso

Antes de la definición de los ganadores, El Litoral conversó con la pareja nacional del chamamé de este año, integrada por Mario y Diana Jara, como también con Mario Feu, quienes oficiaron de jurado del evento.

“La convocatoria fue muy buena, ya que contamos con chicos que pertenecen a alguna academia y también con otros que eligen esta danza por naturaleza porque aman el chamamé. Se logró una fusión única entre músicos, bailarines de academia y de bailantas”, destacó Mario.

Al ser consultados por su pasión por la danza, indicó que “bailo chamamé por herencia, lo mío es cultural. Venimos de un pueblo, San Miguel, donde es común la bailanta chamamecera. Por su parte, Daiana, su compañera, expresó que “mis padres se criaron en el campo y en todos los bailes de la zona siempre se baila y se bailó chamamé. Es la música de nuestra tierra y por eso me gusta bailarla”.

Por último, este medio también dialogó con algunas parejas de baile que compitieron. “Bailamos porque esta música nos identifica, representa nuestras raíces”, dijo Santiago de 20 años, mientras que su pareja Luz, de 18, señaló que “dado que mi papá era músico y mi mamá bailarina, llevo en la sangre el chamamé, es mi vida prácticamente”. Cabe señalar que los chicos pertenecen a la academia de “Sangre Correntina” .

El Litoral también entrevistó a Milton, de 14 años, y Micaela, de apenas 12, quienes si bien no quedaron clasificados en la primera instancia, no quisieron perderse la segunda jornada del festival y muy contentos demostraron su arte al público presente y dijeron a este matutino que “a nosotros nos gusta bailar chamamé; por eso vinimos y continuaremos asistiendo a todos los lugares donde esté presente nuestra música”.