Alberto adelantó que no solicitará al FMI los USD 11 mil millones restantes del préstamo

A poco de asumir al frente del Poder Ejecutivo, el presidente electo Alberto Fernández aseguró que no le pedirá al Fondo Monetario Internacional los USD 11 mil millones que restan del acuerdo stand by que la administración de Mauricio Macri alcanzó con el organismo de crédito.

En diálogo con Radio Con Vos, Fernández se preguntó: “¿Si tenés un problema porque estás muy endeudado, creés que la solución es seguir endeudándose?”.

“No es la solución, es una de las primeras reglas que tenemos que tener es dejar de pedir dinero”, amplió.

En ese sentido, el presidente electo agregó: “No se si va a venir el dinero (que resta) del acuerdo, un acuerdo que dice que le van a mandar a Argentina alrededor de 57 mil millones de dólares y le han dado hasta acá 45 mil millones, quedan 11 mil millones. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones más? Yo quiero dejar de pedir y que me dejen pagar”.

“Intento ser una persona seria, una persona que dice que va a hacer algo y sabés que lo va a cumplir", dijo Fernández.

"No quiero firmar acuerdos que no voy a cumplir, esos acuerdos los firmó Macri y no cumplió ninguno. Yo voy a firmar uno y lo voy a cumplir", continuó.

Consultado respecto de los servicios de inteligencia y del futuro de la AFI, Fernández dijo que “tienen que estar al servicio del Poder Judicial, deberían hacer inteligencia preventiva ante los riesgos de que Argentina sufra un ataque imprevisto".

Sin embargo, "hace muchos años la inteligencia argentina se ocupa de los argentinos”, consideró.

En este sentido, Fernández señaló que "la inteligencia hace años dejó de servir para lo que queríamos".

"Cristina (Kirchner) creó la AFI fue transparentar los fondos de la inteligencia, que manejaba fondos reservados de los que no daban cuenta" y "Macri los volvió a poner como reservados, así no sirve; no podemos prescindir de la inteligencia militar o criminal, es muy importante, pero no puede funcionar como está funcionando", agregó.

Por otro lado, respecto del panorama fiscal del Estado, Fernández explicó que “Argentina tiene un tercio de los ingresos por el impuesto a las ganancias, otro tercio de los impuestos al consumo, como el IVA, que tienen el problema de que los pagamos todos por igual, y es muy regresivo; y después están los impuestos al comercio exterior".

"Tenemos que hacer caer la presión impositiva sobre los que más tienen y yo dije que tenemos que revisar el impuesto a los bienes personales, que atiende lo que uno tiene para ver cuánto se paga" pero "este país tiene una cultura de no pagar”, añadió.

