La deuda creció USD 74.000 millones y casi todo el préstamo del FMI se usó para cubrir déficit

El Gobierno presentó su balance económico de los últimos cuatro años y fue el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el encargado de dar a conocer la herencia económica que dejará al equipo de Alberto Fernández.

Entre los datos salientes del informe se destacó el nivel de deuda pública: entre fines de 2015 y 2019, hubo un aumento de USD 74.000 millones. Al mismo tiempo, el funcionario admitió que, del total de desembolsos de FMI al país, el 80% se aplicó a cancelar deuda en moneda extranjera.

Respecto al primer punto, la deuda pública durante la era Macri se incrementó un 31% (por encima del 21% que había aumentado entre 2011y 2015) al pasar de u$s 240.000 millones a u$s 314.000 millones. Según la explicación oficial, la deuda actual “es el resultado de la inercia del déficit del pasado”. Sin embargo, en Hacienda no se mostraron alarmados por estos niveles. Para Lacunza se trata de un problema “de liquidez más que de solvencia”.

Sobre el FMI, del total de los desembolsos recibidos (USD 44.000 millones), el 80% se utilizó para cancelar la deuda en moneda extranjera, el 14% para pagar deuda en moneda local, 1% para gastos en moneda extranjera y 4% están en las reservas del Banco Central.

“Los resultados de la actividad económica en este período han sido inferiores a los esperados”, reconoció Lacunza. En la misma línea, señaló que “hubo contracción en tres de los cuatro años” de gobierno.

Sin embargo, desde Hacienda consideraron que dejan “bases sólidas” para el Gabinete de Alberto Fernández, el cual consideran, “deberá encarar el tema de la deuda” cómo primer eslabón de gestión.

Actividad económica

Según el balance de gestión de Hacienda, la economía argentina está “prácticamente estancada” desde 2011. “En agosto de 2019 el nivel de actividad es todavía un 3,4% inferior al de 2015”, cuando Mauricio Macri asumió, reconocen.

Sin embargo, dado que las mediciones del Emae no acompañan, en el Ministerio argumentaron que pese a ello “se mejoraron los cimientos que se necesitan para crecer de manera sostenida”.

Inflación y desempleo

Lacunza estimó que el año finalizará en 55%, mientras que la cifra rondaba el 30% cuando Cambiemos asumió la gestión.

“No era posible sincerar los precios relativos distorsionados”. Así y todo, identificaron dos períodos críticos: abril de 2018 y el contexto pos Paso.

Respecto al desempleo, la comparación es “más difícil”, debido a que, según señalaron en la cartera económica, “falta una estadística confiable en 2015”. “Suponiendo una tasa constante entre ambas mediciones, los registros de desempleo actuales (10,6%) son similares a los de 2015”, señaló.

Pobreza

El Gobierno reconoció que dejará el poder con niveles de pobreza superiores a los iniciales en el presente mandato. El último registro oficial, correspondiente al primer semestre de 2019, arrojó que la cifra asciende al 35,4% de la población, lo cual según Hacienda se trata de “un nivel muy similar al promedio de los años de la recuperación de la democracia” (36%).

Resultado fiscal

El déficit primario proyectado en 2019 será del 0,5%. “Se está cumpliendo con la meta”, observó.