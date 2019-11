En el Vidal inician un plan maestro de obras y de atención específica en Emergencia

En el mes de enero del próximo año iniciará la ejecución del plan maestro en el Hospital J. R. Vidal que consistirá en la ampliación y refuncionalización del área de Emergencia, la remodelación de los pisos y techos de quirófanos acordes a la tarea que realizan, y la refuncionalización del sector que era ocupado por religiosas, que pasará a ser de consultorios externos y de administración. Este año esperan definir fecha para la inauguración del bar comedor y finalizaron los arreglos de techos y cloacas que permiten que no se filtre agua cuando llueve, entre otras mejoras.

A la vez, el director del centro de salud, Horacio Sotelo, explicó a El Litoral que la obra incluida en el plan maestro referida al área de Emergencia tiene relación con una nueva estructuración de las especialidades brindadas en cada hospital. El Vidal atenderá casos quirúrgicos no traumáticos y neuroquirúrgicos, a diferencia del Escuela, que atenderá (ya lo hace) neurotraumas y casos traumatológicos. El Hospital Vidal tratará además cirugías que no encuadren con los casos que atiende el Escuela, oncología general, abdominales y los que requieran atención clínica en general.

“Para este año quedamos en inaugurar el bar comedor, estamos ultimando detalles y la concesión del mismo, esperamos solo la fecha de inauguración. Para enero vamos a iniciar los trabajos en la Emergencia y la refacción del sector donde estaban las monjas. Este año se terminó además con los arreglos de desagües, cloacas y techos. En enero también se suman los arreglos en los quirófanos”, explicó Sotelo a El Litoral.

En este sentido, adelantó que estos trabajos tienen que ver con un plan maestro que se empezará a implementar el próximo año. El mismo consiste en tres grandes obras: refuncionalización de los pisos y techos de los quirófanos con materiales especiales para el tipo de operaciones que se realiza en estos espacios (piso antideslizante e higiénicos); reconstrucción de la Emergencia, que se elevará a dos pisos, y la refuncionalización del sector donde estaban ubicadas las monjas, donde estará la admisión y los consultorios externos.

“Las obras están a cargo del ministro de Obras, Claudio Polich, y del arquitecto José Luis Matzner, con quienes ya conversamos sobre el plano que se llevará adelante. Se realizará un paquete de obras exclusivamente para el Vidal. La emergencia tendrá dos pisos, con ascensor y conexión a la terapia intensiva; la ampliación de este sector permitirá darle mayor dinámica”, dijo a este diario.

Respecto a este servicio, Sotelo agregó que “se dividirá en dos pisos, uno de ellos será de observación y evaluación de pacientes, y otro de atención de casos graves”. “Se mantiene el número de camas, de 6 a 8, ya que se busca que sea un servicio de pasaje, es decir, que sea una atención para casos de emergencia y que no haya una estadía superior a las 8 horas”, explicó y agregó que “en la sala de observación, en el centro, se ubicarán las enfermeras para que puedan tener una visión total de los pacientes que estarán ubicados alrededor”.

Otro de los puntos importantes es el perfil que se pretende para este hospital y también para otros. Sobre esto, señaló: “Hay un acuerdo con el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, en que la Emergencia del Vidal será de derivación de casos quirúrgicos no traumáticos y neuroquirúrgicos; al Escuela se derivará neurotraumas y traumatológicos. En el Vidal se atenderán las cirugías que no encuadren con lo traumatológico, como oncología en general, abdominales y todo lo que requiera estudio clínico”.

“El plan maestro que se aplicará en el hospital surge luego de charlas con Polich y con Cardozo siguiendo lineamientos del gobernador Gustavo Valdés en cuanto el reacondicionamiento de los hospitales”, comentó Sotelo a El Litoral.

Por otra parte, acerca del sector donde vivían monjas que fue donado al centro de salud, señaló que “estará la parte de admisión y de consultorios externos”. “Es una construcción muy antigua donde hay muchos problemas de cañería y cables”, añadió.

Avanzan obras en el Hospital Escuela

En el Hospital Escuela continúan las labores de construcción de la Unidad de Terapia Intensiva; además, se ejecutan obras en la sala de Resonancia Magnética y en el sector de Hemodiálisis, entre otras mejoras para la institución. Al respecto, el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, destacó que “en los próximos meses concluiremos con estas obras que se adaptan al criterio de modernidad que impulsa el gobernador Gustavo Valdés para los tiempos actuales”.

“La Unidad de Terapia Intensiva representa una importantísima obra, proyectada y ejecutada conforme a los más altos estándares para el cuidado y seguridad de los pacientes, que es posible gracias a un gran trabajo de equipo interdisciplinario y el decisivo apoyo del Gobierno provincial en este ambicioso proyecto”, sostuvo Cardozo.