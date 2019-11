Falleció Victor Méndez, ex decano de la facultad

Víctor Méndez, ex decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), falleció ayer. El anuncio fue realizado mediante las redes sociales de la unidad académica que Méndez supo dirigir entre 1994 y 2002. Además, fue profesor de la cátedra Estamatología.

“Con profundo pesar, la Facultad de Odontología comunica el fallecimiento del Dr. Víctor Méndez, quien ha sido ex decano período 1994-2002 y ex profesor titular de Estomatología de esta Casa de Estudios. Qepd”, escribieron en la página de Facebook de Odontología.