Premiaron a un estudiante que desde jardín nunca faltó a clases

La ministra de Educación de la Provincia, Susana Benítez recibió esta mañana al joven José Gabriel Moral de 17 años, estudiante del Colegio Secundario “Brigadier General Pedro Ferré” que culmina sus estudios con asistencia perfecta desde jardín de infantes y siete distinciones en su haber.

José Gabriel cursó el jardín y la primaria en la Escuela Nº 430 “Provincia de Salta”. Hoy, finalizando sus estudios, recibió de parte de la cartera educativa merecidos reconocimientos por haber portado la bandera de Corrientes, contar asistencia perfecta desde el nivel inicial, ser mejor compañero de curso y de promoción, distinguido como mejor promedio del área de Ciencias Sociales, además de mejor promedio del curso y la promoción.

Según el mismo lo comentó, proseguirá su carrera universitaria en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. “Me gusta mucho matemática y el diseño de construcción”.

El destacado alumno y compañero puso de manifiesto el valor de la “educación pública y gratuita” y se mostró como un ferviente católico, señalando que su rutina es de ir a la escuela los viernes y a la iglesia los sábados.

Sobre la asistencia perfecta, el joven reconoció: “Para mí, realmente fue un esfuerzo enorme el que realicé para poder obtener esa medalla. Cuando llovía metía todas mis cosas en una bolsa y mi papá me llevaba en bicicleta”.

La ministra Benítez felicitó al destacado estudiante y le mandó los saludos del gobernador Valdés, además de obsequiarle una Tablet. “Para nosotros los docentes, chicos como vos nos dan fuerza para seguir, sabiendo que hay cosas por las que seguir luchando”, manifestó.

“Es muy importante para mí que me reciba la ministra de Educación porque me hace sentir que mi esfuerzo no fue en vano”, aseguró Moral, quien estuvo acompañado por sus padres y las profesoras Alejandra Esquivel y Nancy Sarasúa.

Por último, José recordó las palabras de su profesor Raúl Tichellio, fallecido el año pasado, quien siempre le decía “Esfuerzo mas esfuerzo es igual a resultados”, frase que lleva como faro.

Más reconocimientos

Por si fuera poco, José Gabriel fue uno de los más de cien alumnos que el martes pasado fueron distinguidos por el Concejo Deliberante capitalino. Se otorgaron los premios anuales al mejor compañero y al mejor promedio. La emotiva ceremonia reunió a la comunidad educativa de 51 establecimientos.

Tuvo lugar en el salón de fiestas del Club de Regatas, que se vio colmado de familiares, directivos y docentes, que acompañaron a los más de 100 alumnos del último año del nivel secundario de colegios públicos y privados de la capital.

Los reconocimientos, instituidos por ordenanza municipal, buscan promover la formación de valores éticos y premiar a aquellos estudiantes que sobresalieron por su dedicación al estudio.