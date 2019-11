Tevez se desgarró y podría irse de Boca sin despedirse de los hinchas

Carlos Tevez no jugará para Boca los dos últimos partidos de este año en la Superliga, el sábado en "La Bombonera" ante Argentinos y luego en Rosario frente a Central, ya que hoy se comprobó que padece un desgarro en el soleo derecho, y si no renueva su contrato que expira a fin de año, no volverá a jugar en el club.

En ese contexto, el "Apache" vistió la camiseta de Boca, quizá por última vez, en el triunfo de local sobre Arsenal de Sarandí (5-1) del 3 de noviembre pasado, por la fecha 12 de la Superliga, y luego no estuvo en los siguientes compromisos ante Vélez y Unión de Santa Fe.

En el último encuentro del domingo pasado, en el triunfo sobre Unión por 2 a 0, Tevez estuvo en el banco debido a una infección en una muela y cuando hacia el calentamiento para ingresar se resintió de su molestia en la zona cercana a los gemelos.

El delantero, 9 veces campeón con la camiseta de Boca e ídolo de los hinchas, no estará ante Argentinos en el cruce de punteros del sábado a las 19.40 en "La Bombonera", un partido importante ya que ambos llegarán con 28 puntos.

De manera que es probable, si no renueva su contrato, que Tevez no pueda despedirse de los hinchas de Boca como le hubiera gustado y su trayectoria merecía.

Casualmente, este sábado anunció que irá a La Boca el ídolo más grande de la historia del club, Juan Román Riquelme, quien integrará la lista opositora liderada por Jorge Amor Ameal en las elecciones del 8 de diciembre para renovar las autoridades.

Riquelme y Tevez supieron tener un gran relación en el pasado, cuando coincidieron en Boca y también cuando ambos estaban en Europa, pero en los dos últimos años tuvieron un par de cruces dialécticos, no volvieron a juntarse y está claro que transitan por caminos diferentes.

Tevez está muy vinculado al oficialismo, es amigo personal del actual presidente del club, Daniel Angelici, quien se alejará del cargo y propone en su reemplazo a Christian Griibaudo, un dirigente sin mucho recorrido en Boca ya que hace cuatro años que está vinculado al club.