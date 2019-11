Aclaración sobre trágico siniestro vial en Ruta 12, cerca del aeropuerto

En la edición de ayer se publicó un siniestro vial con consecuencia fatal sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.036, en inmediaciones del aeropuerto. En tal sentido, la conductora del vehículo implicado, Norma Zappella, se contactó con este medio y aclaró que ella avanzaba por su carril cuando de pronto fue embestida por la motocicleta -marca Motomel, de 110 cc-.

Desde este medio se publicó erróneamente que el vehículo que guiaba, un Nissan Note Advance, colisionó a la moto. La mujer relató que “la motocicleta salió de golpe y me embistió. Tuve que realizar una maniobra brusca, me rayó todo el costado del auto. Casi morí ese día. Terminé con astillas de vidrios que me lastimaron”, afirmó esta persona, quien insistió en que “fue la moto la que se me vino encima. No sé por qué esta persona aceleró de esa manera”, resaltó.

Tal como se publicó, el motociclista falleció horas después a causa de las graves lesiones.