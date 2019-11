Recepciones: intensifican controles y apuntan a evitar el ingreso de menores alcoholizados

Este fin de semana culminan las cenas de egresados secundarios, pero inician las recepciones, por lo que desde la Dirección de Contralor Ambiental de la Comuna intensificarán los controles en los diferentes predios donde se llevan adelante las fiestas y en los comercios que se encuentran en las inmediaciones.

Además instan a las firmas a que eviten que los jóvenes que hayan consumido alcohol ingresen a los festejos como consecuencia de las denominadas “previas” que anteceden a estos festejos, ya que está en vigencia de la normativa de alcohol 0 y que muchas veces se incumple en los hogares de los propios egresados.

Dado que este fin de semana finalizan las cenas de egresados secundarios pero inician las recepciones que implican una mayor concurrencia en los festejos, por la presencia de los familiares, El Litoral consultó al director de Contralor Ambiental de la Comuna Jorge Massera sobre los controles que realizarán y dijo que “desde el primer festejo que se inició con las cenas de fin de año de los estudiantes secundarios se ha dispuesto una unidad especial para que intervenga a fin de garantizar la ausencia de alcohol en los festejos. Además, el mismo personal realiza controles en los comercios que se encuentran en las inmediaciones de los predios”.

Mientras que en cuanto a las recientes denuncias de algunos contribuyentes que mostraron su malestar en las redes sociales por la presencia en las inmediaciones a los predios de jóvenes en estado de ebriedad, el funcionario comunal dijo que “nosotros estamos interviniendo todas las noches, la organización sabe que si nosotros descubrimos rastros de botellas de alcohol o se observa el consumo del mismo o la venta serán sancionados. No obstante, en alguna fiestas se observa la presencia de jóvenes que evidencian haber consumido este tipo de bebidas, pero esto surge como consecuencia de las “previas” que se realizan en los hogares, muchas veces a la vista de los propios padres. Y por esta razón nosotros apelamos a que las firmas que tienen a su cargo este tipo de eventos no permitan el ingreso de los jóvenes alcoholizados, dado todo lo que que eso podría implicar”. Mientras que evaluando todas las cenas de egresados que se realizaron durante el mes de noviembre dijo que “el balance es muy positivo, ya que no hemos detectado la presencia de alcohol y tampoco hemos procedido a sancionar a algunas de las empresas que están a cargo de este tipo de eventos. Veremos qué sucede con las recepciones”, concluyó Massera.