Recepciones: se registra una merma del 30% en la venta de entradas

n Con la fiesta del Colegio Pío XI inicia hoy el período de rececpciones, que convoca a toda la familia del egresado. En esta oportunidad la primera celebración de egreso se realizará en el predio ubicado en la zona del ex Hipódromo. En tanto mañana, será el turno del colegio Roubineau en costanera sur. Y en cuanto a la venta de tickets Yapiré señaló que hay una merma del 30% en comparacion con el año anterior, mientras que desde Ribera Producciones informaron que hasta el momento para la primera noche han vendido 2.500 entradas, y estiman que este número se incrementará con el paso de las horas.

Dado el inicio del ciclo de recepciones, a las que se suman los familiares para acompañar a los egresados secundarios, un miembro de la firma Yapiré SRL, Jorge Aguirre, en diálogo con El Litoral, señaló que “mañana (por hoy) comenzamos el cronograma con la recepción del Colegio Pío XI y continuaremos la semana que viene con las del Saint Martin, Santísimo Sacramento, Luis Beltrán, Leloir y el Instituto Humanistico”.

Y si bien desde las firmas ofrecen paquetes a los egresados en los que se incluyen entradas en relación a la venta de estos tickets, Aguirre dijo que “en comparación con el año pasado, la venta ha disminuido un 30% en comparación, ya que la crisis afectó considerablemente a todos. Y muchos, a pesar de que las entradas anticipadas todavía tienen un costo de $250, van a esperar hasta esa noche para comprar las entradas, cuyo costo asciende a $350”.

Para Yapiré no será una noche más, ya que tras la construcción del nuevo predio, la primera recepción será la prueba de fuego. En este sentido, Aguirre dijo que “estamos espectantes, tenemos todo organizado, pero veremos cómo se van dando las cosas por las cuales venimos trabajando, ya que el servicio está dispuesto y contamos con estacionamiento para los asistentes, pero debemos reconocer que el momento del ingreso es en horario pico y la avenida es muy transitada por lo que extremaremos los cuidados, para que todos puedan ingresar ordenadamente al predio y disfrutar en familia”.

En tanto, Federico Cheme, de la firma Hangar Eventos y Recepciones, indicó a El Litoral que recién debutarán mañana con la recepción del colegio Roubineau. “Hemos vendido 2.500 entradas y lo seguiremos haciendo mañana (por hoy) seguramente”, aseguró.

Y en cuanto a los costos, Cheme sostuvo que “hasta 24 horas antes de las recepciones, el precio de las entradas es de $250, y en puerta el valor será de $400, pero confiamos en que la venta seguirá incrementándose con el correr de las horas”.

Por último vale recordar que desde la Comuna intensifican los controles a fin de que la normativa de alcohol cero sea respetada, como también apunta a que los comercios cercanos a los predios no expendan bebidas alcohólicas a los menores ni tampoco lo hagan fuera del horario permitido.