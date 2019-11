Organizan marcha por esclarecimiento de un homicidio

En la jornada de hoy se llevará a cabo una marcha en Paso de los Libres pidiendo el esclarecimiento del homicidio de Juan Cruz Almirón, ocurrido el sábado último luego de un altercado con otro sujeto de apellido Rosales. Anunciaron que la marcha se realizará hoy a las 18.30 y partirá de la esquina de las calles Di Tomaso y J.F. Velazco.

Desde esa jornada se sucedieron las muestras de solidaridad con la familia del joven y por las redes se multiplicaron las muestras de dolor y aprecio sobre lo que fue la víctima. Una amiga llamada Fio Romero amiga de “Picu” le dedicó unas palabras: “Un día se fue, no me lo esperaba, tomó su equipaje, recuerdos. Historias privadas que sólo él sabe. Me quedé sin abrazarlo para siempre, por creerme que soy fuerte, si no estás no sé quien soy. Te pido perdón, por no haberte cuidado. No puedo aceptar que no estás, sin ti yo no soy más que un corazón apagado...”

“Lo único que pido es que se haga justicia, que pague los años que corresponden aunque todo eso no me va a quitar el dolor ni te voy a recuperar, pero, descansa ‘mi ángel’, brilla arriba como brillabas acá”. “Ahora quién me va a sacar el corazón por la boca cuando vaya en auto o en moto porque eras todo un torero al volante Juan Cruz Almirón”, expresa, entre otras frases.