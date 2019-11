Absolvieron al ex jefe del Ejército, César Milani

El ex jefe del Ejército, César Milani, fue absuelto esta tarde en el juicio por la desaparición del soldado Alberto Ledo en 1976, que instruyó el Tribunal Oral de Tucumán.

El otro imputado, el ex capitán Esteban Sanguinetti, fue condenado a 14 años de prisión que deberá cumplir en su domicilio ya que tiene 77 años.

Graciela Ledo, hermana del soldado Alberto Ledo por cuya desaparición fue juzgado y absuelto el ex jefe del Ejército César Milani, aseguró hoy sentirse "profundamente decepcionada" con la decisión que tomó el Tribunal Oral Federal de Tucumán, y consideró que por lo menos dos magistrados "actuaron con parcialidad" durante el debate.



"Estoy profundamente decepcionada con la decisión que tomó el Tribunal. Los juicios de lesa humanidad no sirven para nada si al final hay impunidad. Acá hubo falta de independencia", señaló Graciela Ledo en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), a poco de conocerse la sentencia.



Milani resultó absuelto en este juicio en el que estaba acusado de haber falsificado el acta de deserción de Ledo, desaparecido durante junio de 1976 en Tucumán, cuando cumplía el servicio militar en el Batallón de Ingenieros 141.



El militar que condujo los destinos del Ejército durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, era subteniente al momento que ocurrieron los hechos, y llegó a este proceso oral acusado de falsedad ideológica y encubrimiento.



En cambio, el otro imputado, el ex capitán Esteban Sanguinetti, quien salió de patrulla con el soldado en día de su desaparición, fue condenado a 14 años de prisión.