Precios: yerba, harina y fideo presentan subas de entre un 10% y hasta un 30%

Noviembre comenzó con nuevas rondas de incrementos en las góndolas de los supermercados locales donde se registran subas de entre un 10% y hasta un 30% (en comparación con octubre) en productos básicos como la yerba, el fideo y la harina.

Esto se pudo corroborar de un análisis de la evolución de los precios de 10 productos básicos (de diferentes marcas), que realiza El Litoral en cuatro supermercados de la ciudad.

Una vez más la yerba se encuentra en el listado de artículos con los porcentaje más altos de incrementos, llegando al 30% en relación al mes pasado. Las remarcaciones se vienen detectando desde julio en este producto esencial para la dieta de los argentinos, y las subas constantes que sitúan al kilo entre los $110 y $200 dependiendo de la marca.

Puntualmente, en un supermercado céntrico el kilo de yerba de una primera marca pasó de costar $119 a $154; en tanto que en un supermercado chino el mismo producto subió de $145 a $150; y en un hipermercado otra marca pasó de valer $167 a $185.

Los nuevos precios comenzaron a aplicarse en los días previos a las elecciones generales, e impactaron sobre todo en la yerba y el sector de “desayunos” en general. En ese sentido, el pack de tres galletitas de agua en un supermercado de barrio subió de $69.90 a $77.90; en tanto que en un hipermercado el mismo producto pasó de costar $53 a $63.

Especulación

Con estos cambios, se puede afirmar que las remarcaciones parecen tomar fuerza en este mes, a pesar de que desde agosto se aplicó la quita del Impuesto al Valor Agregado para morigerar las subas y de que el dólar oficial se mantuvo estable durante la semana (en el orden de los $63 de acuerdo al promedio del Banco Central de la República Argentina).

Es que en medio de la incertidumbre económica se intensifican las especulaciones, llegando al punto que los molinos harineros aplicaron incrementos a las bolsas de harina que se venden por mayor (con subas de hasta un 20%) y en algunos casos algunos panaderos indicaron a este medio que se les restringió la venta de la materia prima por lo que anticipan nuevos aumentos.

En este escenario, se pudo observar que en las góndolas los paquetes de harina también registran subas y algunos supermercados no ofrecen todas las marcas (aunque esto puede darse por demoras en la reposición).

En lo que respecta a precios, por ejemplo en un supermercado chino la harina leudante que el mes pasado valía $45, ahora la ofrecen a $50. Ese mismo producto pero de otra marca, en un hipermercado subió de $48 a $60.

Algo similar sucede con la harina 000, que en un supermercado céntrico subió de $34 a $37 y en un autoservicio de barrio una marca que costaba $38 no se encuentra en venta y como opción ofrecen un paquete a $41.60.

Por otra parte, los fideos son otro de los productos que mantienen la tendencia alcista con la particularidad de que las subas se dan de forma progresiva dependiendo de la marca. Este mes los incrementos se registraron en las firmas más reconocidas, dado que por ejemplo en un autoservicio chino el paquete de tallarines subió un 29% dado que cuesta $59,99 mientras que el mes pasado valía $45; el mismo producto en un hipermercado subió de $49 a $53.

El resto de los productos registra incrementos de entre un 5% y un 8%, y tanto el aceite como la leche, al menos en los supermercados sondeados mantuvieron constantes sus precios (de noviembre en relación con septiembre).

Más allá de los alimentos, en la lista de los artículos esenciales para el hogar se encuentra los papeles higiénicos, que registran remarcaciones de hasta el 15%.

Por lo pronto, de acuerdo a los costos totales de las canasta básica de 10 productos, en líneas generales se necesitan entre $30 y $100 extra para realizar la misma compra que el mes pasado.

Estos signos de inflación al parecer no se detendrán.

Es que se espera que la devaluación siga impactando en los alimentos, dado que algunos distribuidores aseveran que la última suba de los combustibles también podría impactar en las góndolas.