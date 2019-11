Altas temperaturas: ¿cómo proteger al adulto mayor?

En la tercera edad disminuye la percepción del calor y de la sed, dos situaciones que en su conjunto incrementan el riesgo de deshidratación.

A su vez, aquellos pacientes funcionalmente dependientes y/o con enfermedades crónicas son más sensibles y, por ende, tienen aún mayor predisposición a deshidratarse.

¿Cuándo se produce un golpe de calor?

Cuando la temperatura del cuerpo aumenta a punto tal que se superan los mecanismos de regulación térmica de los que dispone nuestro organismo. Frente a este proceso, el cuerpo ya no puede responder a las altas temperaturas por sí mismo, lo que deriva en repercusiones tan graves que podrían generar fallas en diversos órganos.

Síntomas

Los síntomas más frecuentes del golpe de calor son: dolor de cabeza, sensación de boca seca y pastosa, náuseas, vómitos, mareos, escalofríos, piel seca y enrojecida, calambres musculares en brazos, piernas o vientre, desorientación, pérdida de conciencia o confusión y no sudoración ante las altas temperaturas.

¿Entonces?

Cuando la temperatura exterior es muy alta es muy importante reponer la pérdida de líquidos de forma adecuada. Si esto no se hace correctamente pueden ocurrir distintas complicaciones, entre ellas, la tensión arterial desciende y aparece una sensación de debilidad e incluso calambres musculares. A su vez, en caso de que esta situación no se corrija a tiempo y progrese, se pierde la capacidad de sudoración y la piel presenta un aspecto seco y enrojecido, la temperatura corporal asciende progresivamente hasta cifras que superan los 40 grados y, si este proceso continúa, se llega a una situación de shock en la que sucede un fallo orgánico.

Debido a la complejidad de los adultos mayores, puede ocurrir que un golpe de calor sea confundido con una situación de fiebre por una condición infecciosa, o bien que un cuadro confuso sea interpretado como parte del proceso de demencia en los pacientes con deterioro cognitivo.

Entre los aspectos que deben tenerse en cuenta los profesionales recomiendan:

l Tome abundante líquido -en especial agua- al menos 2 litros diarios y con frecuencia, aunque no sienta sed

l Evite salir a la calle en las horas más calurosas del día

l Cúbrase la cabeza con un sombrero o gorra y vístase con ropa ligera de colores claros

l Use anteojos para protegerse del sol

l Camine por la sombra

l Si se va a exponer al sol hágalo en los horarios recomendados: especialmente evitar la exposición entre las 10:30 y las 16 hs. No olvide usar cremas de protección solar.

l En lo posible tome un baño diario, preferentemente en forma de ducha o refrésquese con paños húmedos

l Es importante una buena nutrición: aumente el consumo de frutas de verano y verduras frescas (por lo menos 5 raciones de frutas y verduras por día)

l Coma las 4 comidas, no saltee ninguna

l Evite el alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas calientes

l Dentro de su casa quédese en la sala más fresca

l Si nota que no se siente bien por el calor pida ayuda. Si además aparecen síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos, mareos, consulte

l Si vive solo trate de mantenerse en contacto con alguien cercano

Más info:

www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/adultosmayores