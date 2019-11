Cuidados para la población en general

El médico e investigador Ernesto Crescenti dio indicaciones para el cuidado en ésta época del año, entre ellos, limpiar los filtros de los aires acondicionados regularmente, tomar dos litros de agua por día y consumir alimentos con vitaminas C, A, E, hierro y zinc es "fundamental" para evitar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, que pueden presentarse en verano por los cambios bruscos de temperatura. "Las alteraciones bruscas propias del clima en verano, que pueden alcanzar amplitudes térmicas muy marcadas de la noche a la mañana, así como los cambios repentinos naturales o artificiales en la temperatura y la humedad ambiental, generan un impacto sobre el organismo", afirmó, Crescenti.

El investigador y director del instituto de inmunooncología que lleva su nombre explicó que además, en el caso del calor extremo, los niveles de polen y otros alérgenos son mayores, por lo que el cuerpo se vuelve vulnerable al entorno, "ya que se ve forzado a adaptarse constantemente".

"En este ajuste el sistema inmunológico cumplirá un rol fundamental, debido a que es el encargado de defender al organismo ante infecciones. Si nuestras defensas están débiles o menos activas de lo normal nos convertimos en un blanco fácil para contraer enfermedades bacterianas o virales", detalló. El especialista señaló que para mantener un sistema inmune saludable se debe mantener el cuerpo hidratado con dos litros de agua al día y consumir más vitaminas C, presente en cítricos, melón, kiwi, morrón y tomate, A, presente en hígado, huevos y lácteos, y E, que puede encontrarse en aceite de germen de trigo, soja u oliva, cereales, arroz, vegetales de hoja verde y frutos secos.

Deshidratación

La deshidratación es el estado resultante de una pérdida excesiva de agua del organismo. En la malnutrición aguda grave, la causa de la deshidratación es una enfermedad diarreica no tratada que provoca la pérdida de agua y electrolitos.

La malnutrición aguda grave y la enfermedad diarreica conforman un círculo vicioso: una enfermedad aumenta la probabilidad de la otra y su gravedad, y viceversa.

Causas

Usted puede resultar deshidratado si pierde demasiado líquido, si no toma suficiente agua o líquidos, o ambos.

Su cuerpo puede perder una gran cantidad de líquidos a causa de:

l Sudoración excesiva, por ejemplo, a causa del ejercicio en clima cálido.

l Fiebre

l Vómitos o diarrea

l Orinar demasiado (la diabetes no controlada o algunos medicamentos, como los diuréticos, pueden provocar que usted orine mucho)

Es posible que usted no ingiera suficientes líquidos debido a que:

l No tiene ganas de comer o beber porque está enfermo

l Siente náuseas

l Tiene dolor de garganta o úlceras bucales

Más Info: medlineplus.gov