Una casa que se entrega en 4 meses por delivery

Paneles solares y muebles multifunción son las características de una casa inteligente, prefabricada e impresa en 3D con capacidad para funcionar sin conexión con la red eléctrica. Fue diseñada por la firma norteamericana Haus.me para que las personas tengan la oportunidad de vivir en cualquier lugar.



La vivienda Haus no necesita excavaciones ni cimientos solo una superficie plana donde poder apoyarse. Se ensambla y equipa en fábrica y se entrega lista para habitar. Proceso que demora cuatro meses. Tiene varios usos ya que puede funcionar como una casa de huéspedes, de vacaciones instalada en un lugar soñado o como una unidad para alquiler.





Además, está equipada con todo lo que se necesita: para vivir: muebles empotrados y multifuncionales. Una cocina con todo el equipamiento, sistema de altavoces, cámara, termostato, TV, pantalla proyector de 100 pulgadas, conexión a Internet las 24 horas e incluso una cerradura con huella digital. Las cortinas se manejan a traves de un control remoto y los electrodomésticos a través de una computadora o celular.



También posee sistemas inteligentes como el generador de aire a agua conectado a un sistema de purificación y un sistema de control de calidad del agua de ósmosis inversa con mineralización artificial. Un sistema de drenaje bioactivo para el tratamiento del agua proveniente de vertidos cloacales.



La casa, además, no requiere la instalación de una red eléctrica, gas natural, leña o cualquier otro combustible. En su reemplazo, utiliza energía solar para el funcionamiento normal, para calefaccionar y refrigerar, trabajando tanto en climas cálidos como fríos.





Las casas cotizan a partir de los US$ 200.000 y las más pequeña (el modelo One) tiene 37 metros cuadrados. Además, hay otras dos propuestas más: Two, de 74 metros cuadrados y Four, un modelo de 148 metros cuadrados que abarca dos pisos con tres dormitorios y dos baños que comienza.



Los clientes, además, pueden personalizar el modelo base. En la página https://haus.me pueden elegir las características y detalles de diseño.



La firma Haus.me viene experimentando con casas móviles totalmente autónomas y fuera de la red desde su fundación, en 2016. Ha desarrollado un aislamiento de polímero compuesto patentado que puede imprimirse en 3D en un material de construcción para paredes de edificios. Combinadas con las ventanas de seis paneles de la compañía, las unidades prefabricadas tienen el potencial de ahorrar a los compradores gran cantidad de dinero en costos anuales de energía.